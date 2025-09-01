Новости Устройства 01.09.2025 comment views icon

ASRock X870 LiveMixer WiFi: 25 разъемов USB на материнской плате за $230

Вадим Карпусь

Для тех владельцев ПК, которым постоянно необходимо подключать к системе десятки устройств одновременно, хорошей находкой может стать материнская плата ASRock X870 LiveMixer WiFi. Она предлагает продвинутые возможности подключения и имеет рекордное количество USB-портов различных стандартов — сразу 25.

Порты USB на ASRock X870 LiveMixer WiFi

На задней панели материнской платы ASRock X870 LiveMixer WiFi расположено 16 USB-портов:

3 × Type-C:

  • два из них соответствуют стандарту USB4 (40 Гбит/с). USB4-порты имеют поддержку USB Power Delivery 3.0, что позволяет заряжать устройства с мощностью до 15 Вт.
  • третий поддерживает USB 3.2 Gen1.

13 × Type-A:

  • семь из них работают на USB 3.1 Gen1,
  • остальные — USB 2.0.

Дополнительно плата имеет пять внутренних USB-коннекторов, которые обеспечивают еще девять портов. Чтобы использовать их все, нужно иметь корпус с большим количеством передних USB-разъемов или же внешний 5,25-дюймовый модуль с USB-портами.

Внутренние коннекторы включают:

  • 2 × USB 3.2 Gen1, каждый поддерживает до четырех портов,
  • 2 × USB 2.0, также по четыре порта,
  • 1 × USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) для переднего Type-C.

Характеристики ASRock X870 LiveMixer WiFi

Материнская плата ASRock X870 LiveMixer WiFi построена на базе топового чипсета X870 и сокета AM5. Плата совместима с процессорами Ryzen 9000 (Granite Ridge), Ryzen 8000G (Phoenix), Ryzen 7000 (Raphael). Для стабильной работы даже мощных CPU предусмотрена 16+2+1-фазная подсистема питания, которая обеспечивает поддержку моделей с высоким энергопотреблением.

Новинка оснащена 4 слотами DDR5 и поддерживает до 256 ГБ оперативной памяти с новыми модулями объемом 64 ГБ. Поддерживаются частоты до DDR5-8000, хотя конечная скорость зависит от качества интегрированного контроллера памяти в конкретном процессоре Ryzen. Есть поддержка технологий Intel XMP и AMD EXPO, что упрощает настройку памяти.

Для хранения данных предусмотрена возможность подключения двух накопителей PCIe 5.0 x4 M.2 (напрямую подключены к процессору), в формате M.2 2280, двух PCIe 4.0 M.2 (через чипсет X870, один M.2 2280, второй — от M.2 2230 до M.2 2280). И еще есть в наличии два разъема SATA III с поддержкой массивов RAID 0 и RAID 1.

Для подключения дискретных видеокарт и других плат расширения предусмотрены следующие слоты:

  • 1 × PCIe 5.0 x16 (прямо от процессора),
  • 2 × PCIe 3.0 x16 (через чипсет).

Для тех, кто планирует использовать интегрированную графику, доступен выход HDMI 2.1, а также видеовыход через USB4.

2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям
Бездротові пилососи Dreame для будинків, квартир та не тільки. Топ-7 популярних моделей зі знижками

Подключить систему к локальной сети можно с помощью 5-гигабитного Ethernet на базе контроллера Realtek RTL8126 или беспроводного стандарта Wi-Fi 7. Также заявлена встроенная поддержка Bluetooth 5.4.

Цена

Материнская плата ASRock X870 LiveMixer WiFi уже поступила в продажу по цене $229,99.

Источник: tomshardware

