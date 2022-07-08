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ASUS «случайно» слила в сеть видео со смартфоном Zenfone 9, которое раскрыло его основные характеристики и возможности

ASUS «случайно» слила в сеть видео со смартфоном Zenfone 9, которое раскрыло его основные характеристики и возможности

Компания ASUS случайно опубликовала промо-видео грядущего смартфона Zenfone 9 на своём YouTube-канале, что позволило ознакомиться с некоторыми его особенностями и характеристиками.

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Как оказалось, у этой модели есть интересная функция – использование сканера отпечатков пальцев на боковой грани для прокрутки веб-страницы. Достаточно провести пальцем по поверхности сенсора в нужную сторону, чтобы пролистать страницу.

ASUS случайно слила в сеть видео со смартфоном Zenfone 9, которое раскрыло его основные характеристики и возможности

Также раскрыты почти полные технические характеристики ASUS Zenfone 9. Устройство оснащено 5,9-дюймовым AMOLED дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью объёмом 8 или 16 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 128 или 256 ГБ. Также доступна двойная камера (главный модуль Sony IMX766, дополненный 6-осевым гибридным стабилизатором), батарея ёмкостью 4300 мАч, стерео динамики и звуковой разъём для наушников. Корпус обеспечивает защиту от пыли воды по стандарту IP68.

По предварительным данным, цена ASUS Zenfone 9 составит €800-900 (около $850-950). Это немного выше стартовой цены Zenfone 8 ($699). Судя по видео, для смартфона будут доступны различные аксессуары, включая чехлы и крепление для рюкзака.

Источник: The Verge


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