Bloomberg: Власти США согласились исключить Xiaomi из списка санкционных компаний после встречного иска

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В отличие от Huawei, которая безуспешно пытается выйти из-под гнета американских санкций, Xiaomi удалось относительно быстро восстановить честное имя и покинуть черный список Минобороны США. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомился Bloomberg.

14 января Минобороны США объявило о внесении Xiaomi и еще восьми китайских компаний в черный список предприятий, подозреваемых в сотрудничестве с армией и спецслужбами Китая. Санкции минобороны запрещают инвестировать в такие компании, но не накладывают прямых ограничений на продажу продукции в США или сотрудничество с американскими компаниями. В ответ Xiaomi подала встречный иск к правительству США, чтобы доказать неправомерность обвинений, и получила временную индульгенцию — федеральный суд запретил вводить ограничения до завершения судебного разбирательства. И вот сейчас, похоже, Xiaomi удалось договориться с властями США и избежать санкций.

«Стороны согласовали дальнейшие шаги, которые позволят разрешить этот судебный спор без необходимости рассмотрения дела по существу [а через подписание мирового соглашения — прим.ред.]», — говорится в документах из суда.

В документе не указывается, включены ли в соглашение какие-либо дополнительные условия для исключения Xiaomi из черного списка и снятия с китайского производителя смартфонов всех ограничительных мер. Сообщается, что стороны в настоящее время ведут переговоры о конкретных условиях и представят суду отдельное совместное предложение до 20 мая.

На фоне этих новостей акции Xiaomi на торгах на Гонконгской бирже 12 мая выросли на 6,7%.

Ранее сообщалось, что Tencent ведет переговоры с властями США о заключении соглашения, чтобы сохранить инвестиции в Riot Games и Epic Games.