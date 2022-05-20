Boeing отправила CST-100 Starliner во второй беспилотный испытательный полет

В ночь на 20 мая Boeing совместно с NASA осуществили запуск РН Atlas V (кстати, для семейства РН Atlas он стал юбилейным — 675-м), доставившим на орбиту космический корабль CST-100 Starliner в рамках миссии Orbital Flight Test-2. Как обычно, наблюдать за запуском от начального подготовительного этапа можно было в прямой трансляции NASA.
Пилотируемый космический корабль CST-100 Starliner
Прежде чем перейти к существу, немного контекста:
- Boeing CST-100 Starliner — второй аппарат, созданный по программе NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей (первый — Crew Dragon от SpaceX, прошедший сертификацию в 2020 году и с тех пор успешно возит астронавтов NASA и туристов на МКС). Его разработка началась в 2010 году. Starliner, как и Crew Dragon, состоит из многоразовой капсулы и отделяемого одноразового служебного модуля. Капсула рассчитана на перевозку до семи членов экипажа (однако NASA не планирует возить более 4-5 астронавтов вместе). Корабль способен поддерживать существование экипажа вне станции до 60 часов, а в пристыкованном к МКС состоянии более 200 дней.
- Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019, однако всех поставленных целей тогда достичь не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет в МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты топлива для полета в МКС оказалось недостаточно, а корабль преждевременно вернули Землю ). И хотя первый испытательный полет корабля сочли успешным, концерн решил повторить беспилотный демо-полет перед первым полетом с экипажем на борту.
- Этот второй демонстрационный полет Orbital Flight Test-2 (OFT-2) переносился множество раз по разным причинам — в июле 2021 года запуск отсрочили из-за проблем на МКС с российским модулем «Наука», а затем Boeing столкнулся с блокировкой клапанов в топливной системе корабля и запуск перенесли на 2022 год. В конце концов, Boeing сообщил об устранении проблем с клапанами и запланировал запуск на 20 мая 2022 года.
Запуск и подробности миссии OFT-2
В 1:54 ночи по киевскому времени РН Atlas V из Starliner взлетела с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал.
Relive the liftoff of #AtlasV! pic.twitter.com/wQ4cuRnVdJ
— ULA (@ulalaunch) May 19, 2022
Приблизительно через 15 минут после взлета корабль отделился от ракеты, находясь на нестабильной орбите с параметрами 72,9х181,5 км.
Проблема с двигателями Starliner при выводе на орбиту
Через 31 минуту после начала полета он привлек собственные двигатели и на этом этапе возникла проблема (да, Boeing не был бы самим собой, если бы обошлось вообще без проблем) — при выведении на орбиту вышли из строя два выключавшихся преждевременно двигателя. Первый выключился через одну секунду, после чего система управления полетом переключилась на второй двигатель поблизости, но тот также выключился рано, поработав всего 25 секунд, и системе пришлось перейти на третий двигатель, уже отработавший как следует. В общем-то, это не помешало Starliner выйти на запланированную орбиту. В настоящее время Boeing изучает эту проблему, хотя компания и NASA утверждают, что проблемные двигатели не должны помешать Starliner выполнить оставшуюся миссию.
«Мы внимательно просмотрим данные и попытаемся понять, что произошло», — сказал Стив Стич, менеджер программы NASA Commercial Crew Program на пресс-конференции после запуска. «И тогда с точки зрения резервирования, можем ли мы восстановить эти двигатели?»
Starliner снова будет использовать свои двигатели, чтобы корректировать орбиту при приближении к станции, а затем, чтобы свести капсулу с орбиты для возвращения на Землю. По данным Boeing, десять из 12 двигателей, которые требуются Starliner, сейчас работают.
Путь к станции займет чуть больше суток, стыковка запланирована на 2:10 ночи по киевскому времени 21 мая. Корабль в автономном режиме стыкуется с узлом модуля Гармония и пробудет в составе станции около четырех дней. Затем он отстыкуется, включит двигатели для схождения с орбиты и совершит посадку на парашютах в одном из пяти заранее выбранных районов США. Ожидается, что Boeing повторно использует капсулу из этой миссии для первой штатной миссии, которая состоится после первого тестового полета с экипажем.
Boeing планирует продавать свободные места на миссиях Starliner в МКС как астронавтам других стран, так и космическим туристам. Кстати, осенью SpaceX планирует провести следующую ротацию экипажа МКС в рамках пятой операционной миссии Crew-5 и очередной туристический полет, во время которого экипаж не попадет на МКС, но сможет выйти в открытый космос. И подготовка к нему уже началась.
SpaceX получила заказ еще на три туристические миссии — в том числе на Starship. Их оплатил миллиардер Джаред Айзекман (организатор Inspiration4)
- Кроме «Союза», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его следующий полет ожидается в августе 2022 в рамках миссии Artemis 1 .