Недавно проложенные тоннели под Лас-Вегасом — это лишь начало. The Boring Company показала карту тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса

На прошлой неделе компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, завершила прокладку второго тоннеля под Лас-Вегасом в рамках проекта скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей стоимостью $52,5 млн. Заказчиком выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA) и это первый коммерческий проект The Boring Company. Как оказалось, проект LVCC Loop — это лишь начало того, что в итоге может превратиться в обширную сеть тоннелей, простирающуюся вплоть до самого Лос-Анджелеса, где расположены штаб-квартиры SpaceX и The Boring Company. Во всяком случае, таково видение самой The Boring Company, представившей подробную карту планируемой сети тоннелей будущей концептуальной транспортной системы Vegas Loop.

Сразу после объявления о завершении прокладки второго тоннеля для проекта LVCC Loop Илон Маск заявил, в конечном итоге они соединятся с городскими отелями и аэропортом. Концепцию дальнейшего развития проекта и превращение в альтернативную транспортную систему в The Boring Company нарекли Vegas Loop. На официальном сайте компании говорится, что маршрут «будет включать в себя линию LVCC Loop и любые будущие ответвления, включая ветку к Лас-Вегас-Стрип (семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас в округе Кларк в штате Невада, США, где сосредоточенно большинство крупнейших гостиниц и казино Лас-Вегаса), международному аэропорту Мак-Карран, стадиону Allegiant (домашний стадион команды Лас-Вегас Рэйдерс), центру Лас-Вегаса и, в конечном итоге, до Лос-Анджелеса.

Стоит отметить, что парочку тоннелей для системы LVCC Loop компания The Boring Company проложила достаточно быстро: первый был завершен в феврале, а второй — в середине мая. После постройки наземных станций (два выхода на поверхность на концах тоннелей и подземная станция посередине маршрута) состоится официальный запуск систему Convention Center Loop. Его планируют аккурат к выставке CES 2021.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».

Источник: Teslarati