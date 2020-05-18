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Недавно проложенные тоннели под Лас-Вегасом — это лишь начало. The Boring Company показала карту тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса

Недавно проложенные тоннели под Лас-Вегасом — это лишь начало. The Boring Company показала карту тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса

Недавно проложенные тоннели под Лас-Вегасом — это лишь начало. The Boring Company показала карту тоннелей с расширением маршрута вплоть до Лос-Анджелеса


На прошлой неделе компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, завершила прокладку второго тоннеля под Лас-Вегасом в рамках проекта скоростной подземной системы LVCC Loop для перевозки людей стоимостью $52,5 млн. Заказчиком выступает выставочный комплекс Las Vegas Convention Center (LVCVA) и это первый коммерческий проект The Boring Company. Как оказалось, проект LVCC Loop — это лишь начало того, что в итоге может превратиться в обширную сеть тоннелей, простирающуюся вплоть до самого Лос-Анджелеса, где расположены штаб-квартиры SpaceX и The Boring Company. Во всяком случае, таково видение самой The Boring Company, представившей подробную карту планируемой сети тоннелей будущей концептуальной транспортной системы Vegas Loop.

Непрерывной синей линией отмечен проложенный участок длиной 1,6 км в рамках проекта LVCC Loop. Прерывистой синей линией отмечена планируемая сеть тоннелей, а станции обозначены точками.

Сразу после объявления о завершении прокладки второго тоннеля для проекта LVCC Loop Илон Маск заявил, в конечном итоге они соединятся с городскими отелями и аэропортом. Концепцию дальнейшего развития проекта и превращение в альтернативную транспортную систему в The Boring Company нарекли Vegas Loop. На официальном сайте компании говорится, что маршрут «будет включать в себя линию LVCC Loop и любые будущие ответвления, включая ветку к Лас-Вегас-Стрип (семикилометровый участок бульвара Лас-Вегас в округе Кларк в штате Невада, США, где сосредоточенно большинство крупнейших гостиниц и казино Лас-Вегаса), международному аэропорту Мак-Карран, стадиону Allegiant (домашний стадион команды Лас-Вегас Рэйдерс), центру Лас-Вегаса и, в конечном итоге, до Лос-Анджелеса.

Стоит отметить, что парочку тоннелей для системы LVCC Loop компания The Boring Company проложила достаточно быстро: первый был завершен в феврале, а второй — в середине мая. После постройки наземных станций (два выхода на поверхность на концах тоннелей и подземная станция посередине маршрута) состоится официальный запуск систему Convention Center Loop. Его планируют аккурат к выставке CES 2021.

В конце прошлого года Маск обещал, что сразу после LVCVA компания The Boring Company займется другими проектами. Можно вспомнить, что The Boring Company ранее собиралась построить еще две высокоскоростных подземки Loop – в Лос-Анджелесе и Чикаго. Первая должна соединить Восточный Голливуд (густонаселенный район в центральном регионе Лос-Анджелеса) с бейсбольным стадионом Доджер-стэдиум, а вторая – центр Чикаго и международный аэропорт О’Хара. Но строительство подземки Loop в Лос-Анджелесе так и не началось, а в Чикаго сменилась власть и новый мэр, судя по всему, не слишком-то и заинтересован проектом. Также The Boring Company вела переговоры о строительстве ветки между Нью-Йорком и Вашингтоном, но тот проект застрял на этапе прохождения экологической экспертизы. И хотя в последнее время все как-то забыли про Hyperloop, ранее говорилось, что эти проекты современных скоростных подземок Loop являются переходной технологией к тем самым футуристическим высокоскоростным «вакуумным поездам».

Источник: Teslarati

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