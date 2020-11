SpaceX в седьмой раз запустила и посадила одну и ту же ступень Falcon 9, а еще обновила рекорд по запускам за месяц и наметила полноценный запуск Starship SN8 на следующую неделю

Минувшие 12 часов ознаменовались для SpaceX несколькими важными достижениями — новый рекорд многоразового применения первой ступени ракеты Falcon 9, новый рекорд по числу запусков за месяц и успешные огневые испытания прототипа Starship SN8, который должен совершить полноценный запуск уже на следующей неделе. Теперь обо всем по порядку.

Миссия Starlink 15 v1.0

В ночь на 25 ноября SpaceX запустила на орбиту пятнадцатую партию из 60 аппаратов глобальной системы спутникового интернета Starlink (с начала года это уже 14-й запуск в интересах проекта Starlink и до конца этого года планируется еще один). Во время запуска, который, как обычно, транслировался онлайн на YouTube-канале компании, SpaceX впервые в седьмой раз использовала и посадила на морскую платформу одну и ту же первую ступень ракеты Falcon 9.

Ракета Falcon 9 стартовала с площадки комплекса SLC-40 на мысе Канаверал 25 ноября в 04:14 по киевскому времени.

По уже отработанной схеме, через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку

Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/RZGbgzDBwf — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Нынешняя версия ракеты Falcon 9 Block 5 может повторно использоваться до 10 раз с минимальным межполетным обслуживанием и до 100 раз — с частичной заменой деталей первой ступени. Компания Илона Маска постепенно сокращает промежутки между запусками одной и той же ступени, приближаясь к намеченной цели запуска одной и той же ступени дважды за сутки. Нынешний рекорд скорости повторного использования Falcon 9 — 51 день. Будем надеяться, что SpaceX продолжит радовать нас новыми рекордами по многоразовым запускам Falcon 9 и в итоге на практике сможет запустить одну и ту же первую ступень больше 10 раз.

С того самого исторического запуска 31 марта 2017 года, когда SpaceX впервые запустила Falcon 9 с восстановленной первой ступенью, компания Илона Маска уже 68 раз (из 78 попыток) успешно возвращала первые ступени.

Вторая ступень отработала штатно и в итоге доставила спутники на запланированную орбиту. В ближайшие недели они доберутся до целевых орбит с помощью собственных двигателей на эффекте Холла, работающих на криптоне, и приступят к работе.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

С этим запуском орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 953 штук. Из них более 850 штук — эксплуатационные модели версии 1.0.

В конце октября проект спутникового интернета Starlink перешел в стадию закрытого бета-тестирования — программа стартовала 27 октября и сейчас она ограничен северной частью США и южной частью Канады, включая сельские районы штата Вашингтон. Первые бета-тестеры довольны услугой — скорость достигает 175 Мбит/с при задержках от 20 до 40 мс, причем услуга стабильно работает невзирая на плохую погоду (сильный ветер, минусовую температуру и снегопады).

Буквально на днях команда инженеров Starlink провела сессию AMA (Ask Me Anything) на популярном форуме Reddit, поведав немало интересных подробностей — например, подтвердили запуск более широкого бета-теста в конце января 2021 года, а также рассказали о трудностях с внедрением технологии лазерной связи (если вкратце: технология оказалась дорогостоящей и сейчас компания ищет способы удешевления и возможности выпуска соответствующего оборудования в больших объемах). Ранее SpaceX говорила о планах запустить Starlink в США и Канаде до конца 2020 года, но очевидно, что они больше не в силе, а новой даты запуска коммерческой версии сервиса компания пока не называет.

Сегодняшний запуск также ознаменовал еще одно достижение: он стал четвертым за этот месяц и это новый рекорд для компании — больше трех запусков за месяц SpaceX до этого момента не совершала. В следующем месяце SpaceX планирует совершить пять запусков, так что, если все пойдет по плану, вскоре рекорд будет обновлен.

Starship

Наконец, важное обновление по амбициозному проекту Super Heavy и Starship — это, напомним, перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне.

В ночь на 25 ноября SpaceX провела четвертые огневые испытания прототипа Starship SN8 (восьмой серийный испытательный аппарат) с тремя метан- кислородными двигателями Raptor в полностью собранном виде (он оснащен головным обтекателем и воздушными рулями). Трансляция испытаний проходила на YouTube-канале NASASpaceFlight. Илон Маск подтвердил, что испытания прошли успешно и теперь команда готовится к первым полноценным летным испытаниям — они предварительно запланированы на следующую неделю.

Good Starship SN8 static fire! Aiming for first 15km / ~50k ft altitude flight next week. Goals are to test 3 engine ascent, body flaps, transition from main to header tanks & landing flip. — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2020

Суборбитальный полет станет апофеозом программы испытаний Starship SN8 — прототип корабля поднимется на высоту около 15 километров и приземлится обратно на космодром. Но шансы на то, что SN8 вернется целым и невидимым невелики — «1/3», по оценке Маска. Однако на подходе улучшенные прототипы SN9 и SN10, а в SN15 планируется несколько крупных обновлений. Каких именно, глава SpaceX не уточнил.

В заключение — изображение, которое наглядно иллюстрирует текущий статус готовности различных прототипов корабля Starship и первого прототипа ракеты Super Heavy.