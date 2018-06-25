Бюджетный смартфон Samsung с Android Go получит 5-дюймовый экран Super AMOLED

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О том, что Samsung готовит бюджетный смартфон с Android Go, мы узнали еще в апреле. Затем устройство с каталожным номером SM-J260x был замечен сразу в нескольких странах. Очередная утечка раскрывает подробности о технических параметрах грядущей новинки.

Основной аппарата послужит бюджетная SoC Exynos 7570 с четырехъядерным CPU, работающим на частоте 1,4 ГГц. Объемы оперативной и встроенной памяти составят соответственно 1 и 16 ГБ, что вполне привычно для моделей данного класса. Но куда больше интересна вызывает дисплей, точнее – тип матрицы. В данном случае используется панель Super AMOLED (как во флагманских аппаратах компании) диагональю 5 дюймов. Данных о разрешении экрана нет, но ясно, что максимум на что можно рассчитывать – 1280х720 пикселей.

Также в конфигурации две камеры – 8-мегапиксельная основная и фронтальная на 5 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 2600 мА·ч.

Данных о цене и сроках выхода пока нет, но, вероятно, анонс уже не за горами.

Источник: gsmarena