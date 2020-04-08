Digitimes: Samsung переносит начало серийного производства 3-нанометровой продукции на 2022 год





Samsung, как и многие другие производители, продолжает сталкиваться с негативными последствиями пандемии коронавируса, которая на момент написания этих строк унесла жизни более 82 000 человек по всему миру. Ранее южнокорейскому производителю приходилось закрывать магазины и заводы, а теперь, как сообщает Digitimes, неутихающая пандемия вынудила его отложить начало серийного производства 3-нанометровой продукции до 2022 года.

До недавнего времени Samsung планировала перейти на следующий этап технологического развития — 3-нм с использованием новой архитектуры транзисторов gate-all-around FET (GAAFET) — в 2021 году. В начале этого года мы слышали, что Samsung удалось первой выпустить 3-нанометровую микросхему с использованием транзисторов GAAFET. То есть, злополучный коронавирус отбросил производителя минимум на год.

Напомним, будущая архитектура GAAFET, идущая на смену нынешней FinFET, разрабатывается организацией, в которую входят IBM, Globalfoundries и Samsung, с 2000 года. GAAFET отличается от FinFET тем, что канал окружен затвором не с трех сторон, а с четырех (отсюда и название), что позволяет преодолеть физические ограничения по масштабированию. По сравнению с предыдущей технологией 5LPP, следующий технологический узел 3LPP, как ожидается, позволит уменьшить площадь микросхемы на 35% при одновременном снижении потребления энергии на 50% или повышении производительности на 33%.

Остается добавить, что сейчас наиболее передовым техпроцессом, освоенным TSMC и Samsung в серийном производстве, является 7-нанометровый. Говоря об успехах конкурирующей TSMC, она должна начать массовый выпуск 5-нанометровой продукции уже в этом месяце (и уже полностью загружена заказами на год вперед), а перейти на технологию 3 нм тайваньский производитель рассчитывает в 2023 году. Будет интересно посмотреть, кто в итоге первым освоит выпуск 3-нм продукции.

Источник: Digitimes