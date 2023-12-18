До встречи в 2025-м? Из-за забастовок Голливуд может потерять $2 млрд кассовых сборов в следующем году

Ожидается, что прокатные доходы в 2024 году нанесут удар по послепандемическим усилиям Голливуда и принесут всего $7,5-8 млрд по сравнению с $8,8-8,9 млрд в этом году.

«Это катастрофа», — говорит один из неназванных руководителей студий в комментарии The Hollywood Reporter.

В целом, из-за переноса фильмов с 2024 на 2025 год мировой прокат может потерять $2 млрд — речь идет в частности о следующей части серии «Миссия невыполнима‎» с Томом Крузом, «Капитан Америка: Дивный новый мир» от Marvel, «Белоснежке» с Рейчел Зеглер от Disney, следующем фильме Sony из вселенной Человека-паука, включая «Блэйд, «Элио», «Громовержцы» и «Грязные танцы», которые получили более поздние даты во время старта забастовок.

«Реальность такова, что кассовые сборы уже не такие, как были раньше. За последние несколько лет было два сейсмических толчка — сначала пандемия, а теперь забастовки. В то же время свой вклад внес и стриминг», — говорит аналитик Рич Гринфилд из LightShed Ventures.

Сейчас мало кто уверен в том, что американские кассовые сборы могут вернуться к доковидным уровням в $11 млрд в год. Заработки в 2023-м также вряд ли превысят $9 млрд, как прогнозировалось после пасмурного ноября.

«Интерес потребителей к просмотру кино навсегда изменился, и аудитория стала более избирательной», — говорит Гринфилд.

Национальная исследовательская группа тем временем представила свои выводы 2023 года и прогноз на 2024 год, и что в этом больше всего шокирует — так это ежегодное падение количества продуктов для кинотеатров. По состоянию на декабрь таких было всего 82 по сравнению с 97-99 в прошлом году (в доковидном 2019-м, например, было 120).

В то же время, в значительной степени благодаря «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана, доходы летом 2023-го почти сравнялись с допандемическим уровнем и выросли на 19% по сравнению с соответствующим периодом 2022-го.

В отличие от летних показателей кассовые сборы весны и ранней зимы были неутешительными — в ноябре доход снизился на 43% от среднего показателя за пять лет до пандемии, что является худшим падением за любой месяц после ковида. И как тут не вспомнить «Марвелов», засвидетельствовавших переутомление от супергероики и провалившихся в прокате с менее $100 млн заработка в США (Disney в конце концов решила больше не отчитываться по поводу кассовых «достижений» фильма), а также «Желание», которое добавило еще один большой промах для студии под руководством Боба Айгера.

Ранее праздничный сезон помогал оформить приличную общую сумму — например, в прошлом году только «Аватар: Путь воды» заработал $400 млн в США между 12 и 31 декабря. В текущем рождественском перечне — «Вонка», «Аквамен и Потерянное королевство», «Цвет лиловый», «Феррари» и «Парни в лодке».

К началу 2025-го все надежды будут возложены на вторую часть «Дюны», которая дебютирует в марте; также несколько раньше, в январе, выйдет мюзикл Paramount «Безумные девушки» и в феврале байопик «Боб Марли: Одна любовь». В то же время кассовые аналитики оптимистичнее нацелены на вторую половину года, в которой ожидается «Дэдпул 3» (который станет единственным фильмом Marvel, что выйдет в 2024 году), «Головоломка 2» и «Гадкий Я 4». Летний выпуск также включает «Фуриоса: Безумный Макс. Сага» с Аней Тейлор-Джой, а конец года — «Муфаса: Король Лев», «Каратэ-пацан 2» и «Соник 3».

У Universal — наибольшое количество фильмов, запланированных на 2024 год, среди всех основных студий. Хотя объявление о ленте меньшего масштаба может появиться, когда угодно — A24, например, уже запланировала на апрель «Гражданскую войну», а в начале мая выйдет биографический фильм Focus Features об Эмми Уайнхаус «Back to Black». Lionsgate также, кажется, запланировала одиннадцатую «Пилу» на сентябрь 2024-го, а Blumhouse и Universal только что объявили, что откроют фильм «Человек-волк» в конце октября. Disney готовит для кинотеатров фильмы, которые в эпоху пандемии вышли на стримингах — «Душа», «Я — панда» и «Лука».