«Аватар: Путь воды» за 12 дней собрал $1 млрд: из них $300 млн — в Северной Америке и $700 млн — международная касса

Кассовые сборы нового фильма Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» менее чем за две недели достигли отметки в миллиард долларов. Это порог, который в 2022 году удалось преодолеть только двум киноработам: «Топ Ган: Мэверик» (1,48 миллиарда долларов) и «Мир Юрского периода: Господство» (1,001 миллиарда долларов).

Самые высокие показатели по сборам фильма «Аватар: Путь воды» по состоянию на понедельник на международном рынке демонстрировали Китай (104,5 млн долларов), Франция (60,5 млн долларов), Корея (55,4 млн долларов), Германия (41,5 млн долларов) и Индия (39,2 млн долларов). Во вторник, не учитывая общую сумму выше, научно-фантастическая эпопея 20th Century Studios/Disney поднялась в Китае до 108,7 миллиона долларов, местная служба продаж билетов Maoyan снова увеличила свои прогнозы, и теперь имеет окончательную сумму в 170 миллионов долларов.

#AvatarTheWayOfWater has crossed $1 Billion at the Global Box Office.. North America — $300 Million International — $700 Million — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 28, 2022

Сейчас сиквел «Аватара» является 3-м самым кассовым фильмом 2022 года и 4-м самым популярным фильмом за эпоху пандемии. Таким образом, фильм обогнал по глобальному рейтингу «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия«.

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Однако неясно, достигнет ли фильм высокого порога успеха, который Кэмерон публично установил для него. Режиссер сказал, что «Путь воды» был настолько дорогим в производстве – согласно отчетам бюджет превысил 400 миллионов долларов – что он должен стать третьим или четвертым по величине фильмом всех времен, чтобы окупиться (т.е. собрать около 2 миллиардов долларов мировых кассовых сборов).

Первый «Аватар» 2009 года, как известно, довольно скромно дебютировал в прокате США, но продолжал доминировать на рынке несколько месяцев. В конце концов, он стал самым кассовым фильмом всех времен. С учетом нескольких переизданий за последнее десятилетие фильм собрал 785 миллионов долларов в США и 2,9 миллиарда долларов по всему миру. «Мстители: Финал» ненадолго обогнал его, прежде чем вскоре вернул этот титул фильму Кэмерона.

Действие сиквела происходит более чем через десять лет после событий первого фильма и следует за главными героями Джейком Салли и Нейтири, пытающимися спасти свою планету Пандору от нашествия людей с Земли. Кэмерон годами работал с технологиями и представил фильм с ультрасовременной частотой кадров — в Японии с ней не справились проекторы, кинотеатры оказались не готовы к 48 кадрам в секунду и вынуждены были вернуть зрителям деньги.