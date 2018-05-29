Джефф Безос рассказал, зачем и как он собирается колонизировать Луну

Как известно, основатель Amazon Джефф Безос, который не знает куда потратить свои миллиарды, очень неравнодушен ко всему, что связано с космосом. Он считает, что в ближайшем будущем на Луне будет создано поселение людей, а в отдалённой перспективе там появится тяжёлая промышленность. Об этом и не только Джефф Безос рассказал на конференции International Space Development Conference в Лос-Анджелесе.

Самый богатый человек на планете поделился подробностями проекта, над которым в данный момент работает его компания Blue Origin. Это разработка автоматического посадочного лунного модуля Blue Moon, запуск которого ожидается в середине 2020-х годов. При этом Безос открыт для сотрудничества с космическими агентствами NASA и ESA. Он отметил, что государственное финансирование существенно ускорило бы реализацию проекта, но в случае отказа готов сделать это самостоятельно.

По мнению мультимиллиардера, Луна – самое удобное место для колонии, она расположена достаточно близко к Земле, содержит воду (лёд в кратерах и на полюсах), которую можно превратить в воздух или ракетное топливо. Кроме того, Безос называет колонизацию Луны единственным шансом на выживание человечества.

Для начала глава Amazon предлагает использовать посадочные модули для поиска на спутнике нашей планеты мест, подходящих для обитания людей. Такой аппарат в дальнейшем сможет перемещать на Луну не только людей, но и около 5 тонн груза. Заглядывая далеко вперёд, Безос хочет перенести туда тяжелую промышленность, которая сможет работать в космосе круглосуточно за счёт солнечной энергии.

«В будущем – я говорю о десятилетиях, может быть 100 лет – в космосе будет легче делать те вещи, которые мы привыкли делать на Земле, поскольку у нас будет много энергии, – сказал Джефф Безос. – Рано или поздно мы покинем эту планету, а те, кто захочет остаться, останутся».

Несмотря на амбиции Безоса по колонизации Луны, он стремится привлечь к своему проекту других людей для выполнения различных задач. В этом у него существенная разница с Илоном Маском, у которого куда более амбициозные планы – колонизация Марса. Как известно, SpaceX для этих целей строит ракету Big Falcon Rocket (BFR), первый полёт которой на Марс планируется в 2022 году.

Источник: Geekwire