Глава Amazon уже не знает, куда потратить свои миллиарды

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Основатель и глава Amazon Джефф Безос, который на данный момент является самым богатым человеком в мире, рассказал, что ему сложнее придумать, куда потратить деньги, чем как их преумножить.

В интервью Business Insider миллиардер заявил, что в действительности распоряжаться такими финансовыми ресурсами не так просто, как кажется.

«Вы не сможете потратить столько денег на второй ужин», — сетует предприниматель.

По его словам, единственный эффективный способ потратить эти средства — «это реинвестировать их в другой бизнес и делать ставки по-крупному». В качестве примера Безос приводит собственную аэрокосмическую Blue Origin, в которую он ежегодно вкладывает по $1 млрд.

«Мне очень повезло, что у меня есть миссия с Blue Origin, которая в долгосрочной перспективе, думаю, невероятно важна для всей человеческой цивилизации», — сказал Безос.

При этом часть своих денег глава Amazon, конечно, тратит и на собственные нужды и развлечения. Так, он рассказал о шикарной недельной поездке с семьей в Норвегию, где он вместе с женой и четырьмя детьми отдохнули в отеле, сделанном изо льда. Еще $12 млн Безос направил на ремонт своего особняка в Вашингтоне: как отмечают журналисты, для миллиардера это сумма эквивалента $136 среднестатистического американца.

Кроме этого, $40 тыс Безос тратит на ежегодную аренду дома на Манхэттене, а $90 тыс уходят на полеты его частного самолета.

Напоследок отметим, что на сегодняшний день общее состояние Джеффа Безоса составляет $131 млрд, из которых $125 млрд находятся в акциях Amazon. В прошлом году, согласно расчетам, предприниматель зарабатывал приблизительно по 107$ млн в день, а в январе 2018 Bloomberg признал Безоса самым богатым человеком в мире.

Источник: Business Insider