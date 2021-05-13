Фотографии и характеристики графических ускорителей Intel Arctic Sound (Xe-HP): до двух чиплетов, 7680 ядер, 32 ГБ памяти HBM2e





Ресурс Igor’sLAB поделился изображениями грядущих графических акселераторов Intel на базе GPU Xe-HP, предназначенных для применения в центрах обработки данных.

Графический процессор Intel Xe-HP чаще других появлялся на публике на протяжении последних лет. Например, Раджа Кодури демонстрировал чипы Xe-HP, включающие от одного до четырёх чиплетов. Однако до сих пор не было информации о возможных сроках запуска или технических характеристиках коммерческих продуктов на базе этих GPU. Благодаря Igor’sLAB теперь есть возможность узнать намного больше о семействе графических процессоров Arctic Sound.

Выяснилось, что архитектура Intel Xe-HP имеет больше исполнительных модулей, чем предполагалось ранее. В отличие от архитектуры Xe-LP, которая была реализована в графических процессорах Tiger Lake и DG1, имеющих до 96 исполнительных блоков, Xe-HP включает до 512 исполнительных блоков на один чиплет. Мы уже знаем, что существует по крайней мере три варианта графических процессоров: с одним чиплетом, с двумя чиплетами и с четырьмя чиплетами. Два из этих вариантов подтверждены Igor’sLAB, в том числе опубликованы характеристики и фотографии устройств.

Версия Intel Arctic Sound 1T является конфигурацией с одним чиплетом, в котором доступно 512 исполнительных блоков. Но в этой конкретной модели активно только 384 исполнительных блока. Если предположить, что архитектура Xe следует тому же принципу, что и предыдущие поколения, то можно ожидать, что эта модель имеет 3072 ядра. Эта модель также оснащена 16 ГБ памяти HBM2e, интерфейсом PCIe Gen4, имеет TDP 150 Вт. Это меньше, чем ранее сообщалось (225 Вт), но расхождение может быть связано с тем, что в чиплете активны не все вычислительные блоки. Для версии со всеми 512 активными блоками TDP может составлять те самые 225 Вт.

Версия Intel Arctic Sound 2T оснащена двумя чиплетами с 480 исполнительными блоками в каждом из них. Это должно обеспечивать 7680 ядер, что меньше максимально возможного показателя на уровне 8192 ядра. Эта версия включает уже 32 ГБ памяти HBM2e, а её показатель TDP составляет 300 Вт. Устройство оснащено одним 8-контактным коннектором дополнительного питания.

Версия с четырьмя чиплетами пока не засветилась ни в одной утечке, что может говорить о проблемах с производством модели с такой конфигурацией.

Информация, которой поделился ресурс Igor’sLAB, основана на внутренних слайдах Intel, которые не были опубликованы в целях сохранения конфиденциальности источника.

Источник: videocardz