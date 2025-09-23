Фильм "Мстители: Судный день" раскрыл костюмы 28 персонажей, включая Тора и "классический дизайн" Людей Икс

Новая утечка информации о «Мстителях: Судный день» предлагает первый взгляд на дизайны 28 персонажей — все благодаря мерчу, который получили представители продюсерской команды.

На изображении слева и вниз можно увидеть главного злодея фильма Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего, образ которого впервые был замечен на маркетинговом мероприятии Disney в Китае; далее мы видим Тора Криса Хемсворта, с короткой стрижкой в стиле «Рагнарёк» и золотыми наплечниками; а также Капитана Америку Энтони Маки и Человека-Муравья Пола Радда с относительно знакомыми образами.

AVENGERS: DOOMSDAY promo art featuring first look at the X-Men’s costumes 👀 pic.twitter.com/ESHQaoSXLt — Ben Geskin (@BenGeskin) September 21, 2025

«Фантастическая четверка» находится во втором ряду — теперь в новых куртках (в космосе, очевидно, прохладнее). Есть здесь Баки Барнс (Себастиан Стэн), Шури или же теперь Черная Пантера (Летиция Райт), Шан-Чи (Симу Лю) и Локи (Том Хиддлстон), наряду с двумя представителями «Новых Мстителей» — Еленой Беловой Флоренс Пью и Красным Стражем Дэвида Харбора, которые не претерпели критических внешних изменений.

Дальше интереснее: несколько королевский вид М’Баку (Уинстон Дюк), чей костюм заставил фанов задаться вопросом, не является ли он теперь новым королем Ваканды; а также Намор (Теноч Уэрта) в костюме с воротником, который, кажется, вдохновлен его появлением в комиксах Marvel. Люди Икс оставили свой классический дизайн с новым появлением Магнето (Иен Маккеллан) в красной мантии; Гамбитом (Ченнинг Татум), который оставил костюм, подобный образу в «Дэдпул и Росомаха», Мистик (Ребекка Ромейн), которая для разнообразия может носить одежду; а также Чарльзом Ксавьером (Патрик Стюарт). Завершает перечень единственный актер, чья личность нам неизвестна — маленький ребенок, который сейчас играет Франклина Ричардса, сына Рида и Сью.

С появлением изображения фанаты начали дискутировать о том, какие персонажи не входят в вышеупомянутый список. Здесь нет ни одного человека, который бы не был частью большой презентации Marvel со стульями — и, возможно, это сделано намеренно, чтобы ограничить влияние утечек. Пока «Мстители: Судный день» оставляет нас без Стива Роджерса (Крис Эванс), Халка (Марк Руффало), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) и Капитана Марвел (Бри Ларсон).

Основные съемки фильма «Мстители: Судный день» уже завершились, но, по слухам, сценарий еще не принял окончательную форму — так что впереди досъемки, пересъемки и даже, при необходимости переработки каста на втором этапе производства, который стартует в январе.

О сюжете «Судного дня» пока мало известно, хотя Камминг намекнул, что Люди Икс и Фантастическая четверка сойдутся в бою, как и Доктор Дум и Гамбит, по словам Ченнига Татума.

Релиз предварительно запланирован на 18 декабря 2026 года.

