Google меняет методы хранения данных пользователей





В последние несколько лет вопрос приватности данных пользователей обсуждается особенно остро, так как у компаний есть довольно много инструментов для их сбора и хранения. Это затрагивает и поискового гиганта Google, огромная популярность продуктов которого позволяет ему получать огромные массивы информации. И чтобы выстроить прозрачные отношения со своими пользователями, начиная с прошлого года компания начала делать инструменты для управления приватностью более простыми и понятными. А сегодня она объявила об изменении методов хранения данных, чтобы по умолчания сохранять меньше информации пользователей.

Ещё в прошлом году Google представил элементы управления автоматическим удалением, которые позволяют настроить автоматическое удаление информации об истории местоположений, поиске, голосовых данных и активности в YouTube после 3 или 18 месяцев хранения. Теперь же автоматическое удаление по умолчанию будет использоваться для всех основных настроек.

В компании заявляют, что руководствуются принципом: продукты должны хранить информацию только до тех пор, пока она является полезной для пользователя. Например, эта же функциональность будет добавлена в YouTube, но там для автоматического удаления по умолчанию будет установлен период 36 месяцев (если будет создана новая учетная запись или впервые включена историю YouTube). Это позволит сервису предоставлять соответствующие рекомендации на основе того, что человек смотрел или слушал в прошлом. Существующие пользователи все еще могут выбрать опцию автоматического удаления через 3 или 18 месяцев.

Но важно отметить, что новые правила хранения данных по умолчанию не будут распространяться на другие продукты Google, такие как Gmail, Диск и Фото.

Кроме этого, сегодня компания обновит ряд инструментов конфиденциальности. В частности, прямо из поиска можно будет получить доступ к основным инструментам управления аккаунтом Google. Залогинившись пользователь сможет вводить такие запросы, как «Проверка конфиденциальности Google» или «Безопасен ли мой аккаунт Google» и в результатах поиска получить видимые только ему настройки безопасности, которые тут же можно изменить.

Также в Google упростят доступ к режиму анонимного просмотра в популярных приложениях долгим нажатием на изображение профиля пользователя в Поиске, Картах и на YouTube. Эта опция доступна сегодня в приложении Google для iOS, а вскоре появится для Android и других приложений.