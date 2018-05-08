Google Photos скоро научится раскрашивать старые фотографии и конвертировать документы в PDF

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Сервис Google Photos является одним из самых простых и удобных способов архивирования всех фотографий, сделанных при помощи смартфона (и камеры). И сегодня во время проведения конференции для разработчиков компания Google рассказала о некоторых грядущих обновлениях сервиса, которые сделают его ещё более удобным.

Одной из анонсированных новых функций является возможность задействовать искусственный интеллект для автоматического колорирования старых чёрно-белых фотографий. Например, если пользователь сделал фотографию старой бумажной фотографии при помощи смартфона (для этого имеется приложение «Фотосканер»), то сервис Google Photos проанализирует изображение и автоматически раскрасит его в соответствии с контекстом.

Кроме того, искусственный интеллект также может использоваться, чтобы выделить отдельные темы на фотографиях или распознать снимки документов. Последние в дальнейшем могут быть автоматически конвертированы в PDF файлы. Ещё одна новая функция автоматически предложит корректировку экспозиции и улучшения для фотографий пользователя.

Однако Google не уточнила, когда именно указанные нововведения станут доступными для всех пользователей сервиса Google Photos.

Источник: The Verge