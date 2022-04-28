Google смогут ограничивать рекламу о воспитании детей, похудении и свиданиях. А также требовать удаления из поиска адреса, номера телефона и других личных данных

Реклама на YouTube и Gmail будет раздражать чуть меньше. В своем официальном блоге компания Google написала, что добавила в свой список «деликатных категорий» в пользовательские элементы управления рекламой воспитание детей, беременность, похудения и свидания. Таким образом, пользователи смогут ограничивать показ рекламы из этих категорий как на YouTube, так и на Google Display. Однако рекламные фильтры не будут применяться к результатам поиска в Google или Google Shopping.

Также Google позволит удалять из результатов поиска новую личную информацию: физический адрес, номер телефона и пароль, фото документов. Пользователи могут сделать запрос, чтобы Google прекратил показывать определенные URL-адреса, указывающие на информацию, которая может раскрыть местонахождение пользователя и предоставить третьим лицам доступ к учетным записям.

Таргетированная реклама подверглась критике за то, что она особенно навязчива и даже вредна для определенных категорий людей. Например, алкоголиков или игроманов может спровоцировать реклама текилы и онлайн-казино. Страдающие расстройствами пищевого поведения или дисморфией могут столкнуться с проблемами после просмотра рекламы похудения.

В ответ на обвинения в дискриминационной рекламе в этом году Meta запретила рекламодателям настраивать таргетинг на пользователей по деликатным темам, таким как здоровье, раса или этническая принадлежность, политическая принадлежность, религия или сексуальная ориентация.

Twitter также запретил политическую рекламу и рекламу, отрицающую изменение климата.

Facebook, и Instagram блокируют рекламу продуктов для похудения и косметических операций, ориентированных на несовершеннолетних.

Пользователи Instagram могут в настройках установить показ меньшего количества рекламы из определенных категорий.

Google уже блокировал таргетированную рекламу для лиц младше 18 лет, а в 2020 году разрешил пользователям ограничивать сколько рекламы они увидят на темы азартных игр или алкоголя.