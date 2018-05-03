Google выпустила первый VR-дудл

Google часто вывешивает на главной странице своего поисковика дудлы – своеобразные открытки по случаю знаменательных событий. Иногда поисковый гигант делает весьма необычные интерактивные дудлы, в том числе и в виде мини-игр. Но новый дудл, который появился в поисковике 3 мая, весьма необычен – это первый VR-дудл. Соответствующая открытка посвящена основоположнику мирового кинематографа и пионеру кинофантастики – французскому режиссеру и артисту Жоржу Мельесу.

Дело в том, что в этот день в 1912 году вышла его картина «Завоевание полюса». В дудле под названием Back to the Moon, который, по сути, является 360-градусным мультфильмом, обыгрываются наиболее известные работы Мельеса, в том числе упомянутое «Завоевание полюса» и «Путешествие на Луну».

Этот 360-градусный мультик – результат кропотливой работы студии Cinémathèque Française, а также команд Google Spotlight Stories (своего рода VR-студия Google) и Google Arts & Culture. К слову, это впервые Google для создания дудла обратилась за помощью к сторонним компаниям.

В двухминутном мультфильме главные герои – обаятельный иллюзионист, обожающая приключения покорительница сердец и злобный зеленый злодей – переживают незабываемые приключения, которое простираются через океаны к звездам. Видеоролик – трибьют заслугам Мельеса в кинематографе и искусстве сценической иллюзии. В частности, он демонстрирует такие приемы, как дублирование, двукратное экспонирование (сочетание двух изображений в одном кадре), замещение и обман зрения, когда элементы выглядят так, как будто они исчезают.

Посмотреть VR-дудл Back to the Moon можно на устройствах вроде Cardboard или Daydream через приложение Google Spotlight Stories. Те же пользователи, которые не имеют в своем распоряжении соответствующей VR-гарнитуры, могут посмотреть дудл на YouTube, где он представлен в виде 360-градусного видеоролика.