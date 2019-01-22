Google заставили удалить из поиска ссылку на сайт с описанием случая врачебной халатности, используя «Право быть забытым»

Окружной суд Амстердама требует от компании Google удалить из результатов поисковой выдачи ссылку, ведущую на материал о приостановке медицинской лицензии голландского хирурга. Первоначальное решение о полной приостановке лицензии после подачи апелляции было заменено на условную приостановку, но в результатах поиска Google присутствовала устаревшая информация. Считается, что это первый случай за 5 лет с момента внедрения в ЕС «права граждан на забвение», когда были удалены результаты поисковой выдачи, связанные с врачебной халатностью.

В судебном иске фигурировала ссылка на сайт, который содержит неофициальный чёрный список докторов с приостановленной медицинской лицензией. Ранее у голландского хирурга была приостановлена ​​медицинская лицензия, но позже, после успешной апелляции, мера наказания была изменена на условную приостановку, то есть доктор могла практиковать. В связи с этим судья решил, что ссылка в поисковой выдаче Google на устаревшую информацию на указанном сайте является нарушением, так как вводит людей в заблуждение относительно правоспособности как доктора.

Google и голландский орган государственной власти по контролю соблюдения приватности первоначально отклонили запрос на удаление информации из поиска. Такое решение пояснялось тем, что в отношении хирурга всё ещё действовал испытательный срок, а значит результат поисковой выдачи был релевантным. Однако это решение было оспорено в суде в июле прошлого года. Лишь сейчас об этом стало известно общественности. С тех пор адвокат указанного хирурга добился удаления их чёрного списка ещё 15 докторов.

Источник: The Verge