Huawei пожаловалась, что потеряла уже более $60 млн на складном смартфоне Mate Xs





Многие небезосновательно считают, что складные смартфоны со сгибаемыми экранами — это не просто новый видный тренд в мобильных технологиях, а наше мобильное будущее в целом. Но в текущем виде гибкие телефоны весьма непрактичны; ввиду несовершенства конструкции и высокой цены они остаются уделом энтузиастов и состоятельных людей, желающих выделиться. После китайской презентации новых флагманов Huawei P40, где также была представлена кредитная карта Huawei, генеральный директор по потребительскому бизнесу Huawei Юй Чэндун поведал весьма интересные подробности, касающиеся новейшего складного смартфона Mate Xs.

Напомним, в прошлом году Huawei и Samsung первыми выпустили складные смартфоны с гибкими экранами — Mate X и Galaxy Fold. Оба устройства вышли со значительным опозданием из-за возникших перед самым выходом проблем с надежностью конструкции. Смартфон Samsung Galaxy Fold в итоге продавался на нескольких рынках — даже в Украине (вот наш обзор) — и разошелся тиражем около 0,5 млн штук. По последним слухам, летом Samsung планирует выпустить второе поколение Galaxy Fold 2, которое может стать первым смартфоном компании с подэкранной камерой. В то же время оригинальному Mate X повезло меньше и за пределы Китая он так и не вышел, в том числе из-за конфликта с США. В итоге оригинальный Huawei Mate X разошелся в количестве около 200 тыс. штук.

Так вот, после презентации топ-менеджер Huawei посетовал, что на смартфоне Mate Xs компания уже потеряла от $60–$70 млн. В Китае Mate Xs продается по цене 16 999 юаней ($2407) и при этом Huawei все равно несет убытки. В Европе продажи Mate Xs должны стартовать в этом месяце, а европейская цена, что закономерно, еще выше — 2500 евро.

Глава Huawei также затронул наболевший вопрос роста цен на смартфоны, особо ощутимый во флагманском сегменте. Он объяснил, что ситуация обусловлена высокими производственными затратами, в качестве примера упомянув, что только камера для P40 стоит больше $100. Возвращаясь к складным смартфонам, самым дорогостоящим компонентом, само собой, является экран.

Со всеми техническими характеристиками и особенностями Huawei Mate Xs вы можете ознакомиться в нашем подробном анонсе.

Вот именно поэтому многие ведущие производители, включая OnePlus, не торопятся с выпуском складных смартфонов. Они попросту не могут позволить себе инвестиции в будущее, которое в итоге может и не наступить.

Источник: Gizchina