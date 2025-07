Хидео Кодзима составил собственный топ фильмов 2025-го — готика, гонконгский боевик и обладатель «Оскара»

Хидео Кодзима опубликовал свой список любимых фильмов за первую половину 2025 года. Все — разных жанров, стран и с собственным авторским стилем.

Он рассказанныйчто в этом году пересмотрел много лент, но только четыре произвели на него наибольшее впечатление. Кодзима известен не только своими безумными игровыми идеями и мемами о гении, а еще и тем, что он ярый киноман. Поэтому вот полный список геймдизайнера за 2025 год:

По его словам, он смотрел фильмы именно в таком порядке, в котором они приведены в списке. Три ленты (кроме «Осада Коулуна») он упоминал ранее, а если быть точным — хвалил их подачу и сценарий. Оно и неудивительно, поскольку «Конклав» — обладатель «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. А готический хоррор «Девушка с иглой» номинировали на ту же премию. Троицу замыкают «Грешники», получившие «A» от CinemaScore — самую высокую оценку для фильма ужасов за 47 лет существования рейтинга.

My top 4 films watched this year (from January to July), in the order I saw them. pic.twitter.com/oTKyhi421w

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2025