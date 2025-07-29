Хидео Кодзима составил собственный топ фильмов 2025-го — готика, гонконгский боевик и обладатель «Оскара»

Хидео Кодзима опубликовал свой список любимых фильмов за первую половину 2025 года. Все — разных жанров, стран и с собственным авторским стилем.

Он рассказанныйчто в этом году пересмотрел много лент, но только четыре произвели на него наибольшее впечатление. Кодзима известен не только своими безумными игровыми идеями и мемами о гении, а еще и тем, что он ярый киноман. Поэтому вот полный список геймдизайнера за 2025 год:

«Конклав»;

«Осада Коулуна»;

«Девушка с иглой»;

«Грешники».

По его словам, он смотрел фильмы именно в таком порядке, в котором они приведены в списке. Три ленты (кроме «Осада Коулуна») он упоминал ранее, а если быть точным — хвалил их подачу и сценарий. Оно и неудивительно, поскольку «Конклав» — обладатель «Оскара» за лучший адаптированный сценарий. А готический хоррор «Девушка с иглой» номинировали на ту же премию. Троицу замыкают «Грешники», получившие «A» от CinemaScore — самую высокую оценку для фильма ужасов за 47 лет существования рейтинга.

My top 4 films watched this year (from January to July), in the order I saw them. pic.twitter.com/oTKyhi421w — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) July 25, 2025

Среди них четырех отдельно можно упомянуть о «Осада Коулуна» — гонконгский боевик, который глубоко зацепил геймдизайнера. Действие ленты разворачивается в 1980-х в городе-крепости Коулун, где главный герой скрывается от криминального авторитета. Это второй по кассовым сборам фильм в истории современного Гонконга.

Хидео Кодзима любит делиться своими мыслями о кино, поскольку с детства мечтал стать кинорежиссером, но в итоге выбрал геймдев — хоть и сохранил любовь к этой индустрии. На протяжении карьеры ему предлагали снимать фильмы, но он отказывался, опасаясь потерять контроль над процессом. На сегодняшний день Кодзима участвует в киноадаптации Death Stranding, хотя режиссером выбрали не его. И причина та же: он боится умереть раньше, чем реализует свои планы. Например, одно из его заветных желаний — создать игру на орбите и рискнуть жизнью, как Том Круз. Чтобы человечество не потеряло его творческие идеи в случае трагедии, Кодзима создал USB-завещание.

Источник: X (Twitter)