Игра Call of Duty: Black Ops 4 лишится одиночной кампании, но получит режим королевской битвы

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После анонса игры Call of Duty: Black Ops 4 компания Activision некоторое время соблюдала молчание. Зато теперь появились некоторые сведениями о новом проекте. И новшества порадуют далеко не всех поклонников серии.

Вместо традиционной для серии кампании для одного игрока Call of Duty: Black Ops 4 сфокусируется на мультиплеере. При этом сохранятся некоторые элементы изложения сюжета, но они будут вплетены многопользовательские режимы.

При этом в многопользовательских сражениях помимо ставшего уже стандартным режима Zombies будет и новый режим Blackout. Это своеобразная вариация жанра «Королевская битва» в сеттинге Call of Duty. В этом режиме планируется использовать персонажей и локации из предыдущих игр серии. Сражения будут разворачивать на карте, которую Activision описывает как крупнейшую за всё время существования Call of Duty. Здесь можно будет воспользоваться наземными, воздушными и водными транспортными средствами.

Тот факт, что в Call of Duty: Black Ops 4 было решено сосредоточиться на мультиплеере, не говорит о полном отказе от традиционных одиночных кампаний для всей серии. По данным источника в Activision, такой подход затронет лишь игру нынешнего года, а в дальнейших играх серии Call of Duty разработчики снова вернутся к использованию одиночной кампании.

Чтобы компенсировать отсутствие кампании в Call of Duty: Black Ops 4, игра получит сразу три модификации режима Zombies. Это включает и новый способ повествования, отличный от использовавшегося ранее.

Ещё одним новшеством для серии Call of Duty станет использование онлайн инфраструктуры Blizzard Battle.net.

Игра Call of Duty: Black Ops 4 разрабатывается студией Treyarch, которая также занималась разработкой версии Black Ops 3, вышедшей в 2015 году. Официальный релиз игры запланирован на 12 октября этого года. Она будет доступной для платформ PS4, Xbox One и ПК.

Источник: The Verge