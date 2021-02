SpaceX впервые раскрыла число абонентов Starlink — за три месяца бета-теста их набралось более 10 тысяч

Количество участников в программе бета-тестирования спутниково интернета Starlink компания SpaceX указала в недавнем отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC), обратил внимание журналист CNBC Майкл Шиитц.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

Теперь же стало известно, что с момента запуска в конце октября 2020 года Starlink в трех странах набрал более 10 тысяч бета-тестировщиков. В то же время в день старта бета-теста Starlink издание СNBC писало, что заявки отправили 700 тысяч человек.

SpaceX tells the FCC that Starlink now has "over 10,000 users in the United States and abroad," in just over three months since the public beta began.

