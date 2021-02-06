Блоги
SpaceX впервые раскрыла число абонентов Starlink — за три месяца бета-теста их набралось более 10 тысяч

SpaceX впервые раскрыла число абонентов Starlink — за три месяца бета-теста их набралось более 10 тысяч

SpaceX впервые раскрыла число абонентов Starlink — за три месяца бета-теста их набралось более 10 тысяч


Количество участников в программе бета-тестирования спутниково интернета Starlink компания SpaceX указала в недавнем отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC), обратил внимание журналист CNBC Майкл Шиитц.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

Теперь же стало известно, что с момента запуска в конце октября 2020 года Starlink в трех странах набрал более 10 тысяч бета-тестировщиков. В то же время в день старта бета-теста Starlink издание СNBC писало, что заявки отправили 700 тысяч человек.

В SpaceX подчеркнули, что возможности Starlink не теоретические или экспериментальные, а реальные: в 95% случаев задержка была менее 31 миллисекунды. Также в компании отметили, что достигли и даже превзошли целые показатели скорости: 100/20 Мбит/с на каждого пользователя.

Ранее из результатов тестов пользователей мы узнали, что на этапе бета-теста Starlink обеспечивает скорости до 175 Мбит/с при задержках от 20 до 40 мс, а услуга стабильно работает невзирая на плохую погоду (сильный ветер, минусовую температуру и снегопады). В то же время в конце декабря в сети Starlink был зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — свыше 210 Мбит/с. И, судя по документации FCC, в будущем SpaceX планирует увеличить скорость загрузки с нынешних 100 Мбит/с до впечатляющих 10 Гбит/с!

Сейчас SpaceX активно занимается расширением покрытия Starlink — 4 февраля на орбиту отправили очередную партию из 60 спутников Starlink версии 1.0 в рамках миссии Starlink 18 (орбитальная группировка достигла 1073 аппаратов). К слову, из-за переноса Starlink 17 нарушился порядок и Starlink 18 полетела раньше, следующая на очереди Starlink 19, а только потом должна состоятся миссия Starlink 17.

Еще один важный момент позавчерашнего запуска Starlink 18: первая ступень Falcon 9 с номенклатурным номером B1060.5 до этого четырежды летала в космос и в последний раз в дебютной миссии 2021 года Türksat 5A. То есть, SpaceX впервые дважды в течение одного месяца запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9 — в 2020 году компания Илона Маска запустила Falcon 9 дважды за 51 день и побила скорости повторного использования ракеты-носителя, установленного шаттлом «Атлантис» в 1985 году, 20 января 2021 года улучшила этот результат до 38 дней, а теперь сократила интервал до 27 дней.

Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

Изначально SpaceX планировала полноценно запустить Starlink в США и Канаде до конца 2020 года, но этого не случилось, а новой даты запуска коммерческой версии сервиса компания пока не называет. Ранее Илон Маск заявлял, что в середине 2021 года SpaceX рассчитывает запустить Starlink в Индии и в феврале-марте 2021 года приступить к развертыванию сервиса в Европе, оговаривая, что сроки будут зависеть от получения необходимых разрешений регуляторов конкретных стран.

Данные из открытых реестров свидетельствуют, что к настоящему моменту SpaceX зарегистрировала дочерние компании Starlink в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Африке и Испании.

В конце декабря 2020 года издание Business Insider сообщало, что SpaceX готовится к новому инвестиционному раунду, планируя поднять свою оценку с нынешних 46 миллиардов долларов до 92 миллиардов долларов. Средства, как ожидаются, будут направлены как раз на ускорение развитие приоритетных проектов — Starlink и межпланетного корабля Starship.

Business Insider: SpaceX готовится к новому инвестиционному раунду, планируя поднять свою оценку с нынешних 46 миллиардов долларов до 92 миллиардов долларов

Еще одна положительная новость по SpaceX на этой неделе — компания Илона Маска получила 100-миллионный контракт NASA на запуск космического телескопа  среднего класса SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer). Запуск SPHEREx запланирован в период с июня 2024 года по апрель 2025 года, в космосе обсерватория должна проработать не менее 25 месяцев. Она займется исследованиями далеких галактик, проверкой теорий расширения Вселенной и поиском биогенных молекул в протопланетных дисках и молекулярных облаках.

  • SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
  • В августе из документации FCC мы узнали, что SpaceX инвестировала $70 млн в производство потребительских терминалов Starlink и производит 120 спутников Starlink в месяц. Точных данных по затратам на производство спутников Starlink нет, но они оцениваются в сотни миллионов долларов. Тогда затраты на разработку, производство и запуск 600 спутников SpaceX оценивались в сумму меньше $1 млрд. Для сравнения, главный конкурент — британская компания OneWeb — до своего банкротства израсходовал около $3,4 млрд и запустил меньше 100 интернет-спутников.
  • У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
  • В обозримом будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink, которому отведена важная роль в реализации планов по колонизации Марса, в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Но, как недавно уточнил Маск, это произойдет еще не скоро.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить