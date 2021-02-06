SpaceX впервые раскрыла число абонентов Starlink — за три месяца бета-теста их набралось более 10 тысяч





Количество участников в программе бета-тестирования спутниково интернета Starlink компания SpaceX указала в недавнем отчете, поданном в Федеральную комиссию по связи США (Federal Communications Commission, FCC), обратил внимание журналист CNBC Майкл Шиитц.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

Теперь же стало известно, что с момента запуска в конце октября 2020 года Starlink в трех странах набрал более 10 тысяч бета-тестировщиков. В то же время в день старта бета-теста Starlink издание СNBC писало, что заявки отправили 700 тысяч человек.

SpaceX tells the FCC that Starlink now has "over 10,000 users in the United States and abroad," in just over three months since the public beta began. "Starlink's performance is not theoretical or experimental." https://t.co/ZodjHoB7Ea pic.twitter.com/6vUFF16fKw — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) February 4, 2021

В SpaceX подчеркнули, что возможности Starlink не теоретические или экспериментальные, а реальные: в 95% случаев задержка была менее 31 миллисекунды. Также в компании отметили, что достигли и даже превзошли целые показатели скорости: 100/20 Мбит/с на каждого пользователя.

Ранее из результатов тестов пользователей мы узнали, что на этапе бета-теста Starlink обеспечивает скорости до 175 Мбит/с при задержках от 20 до 40 мс, а услуга стабильно работает невзирая на плохую погоду (сильный ветер, минусовую температуру и снегопады). В то же время в конце декабря в сети Starlink был зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — свыше 210 Мбит/с. И, судя по документации FCC, в будущем SpaceX планирует увеличить скорость загрузки с нынешних 100 Мбит/с до впечатляющих 10 Гбит/с!

SpaceX says it plans to increase Starlink's download speeds from ~100 Mbps currently to 10 Gbps in the future: pic.twitter.com/PAxSbT1VD1 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

Сейчас SpaceX активно занимается расширением покрытия Starlink — 4 февраля на орбиту отправили очередную партию из 60 спутников Starlink версии 1.0 в рамках миссии Starlink 18 (орбитальная группировка достигла 1073 аппаратов). К слову, из-за переноса Starlink 17 нарушился порядок и Starlink 18 полетела раньше, следующая на очереди Starlink 19, а только потом должна состоятся миссия Starlink 17.

Falcon 9 launches 60 Starlink satellites to orbit – mission from pad 39A on deck pic.twitter.com/71cuCBgPNX — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

Еще один важный момент позавчерашнего запуска Starlink 18: первая ступень Falcon 9 с номенклатурным номером B1060.5 до этого четырежды летала в космос и в последний раз в дебютной миссии 2021 года Türksat 5A. То есть, SpaceX впервые дважды в течение одного месяца запустила одну и ту же первую ступень Falcon 9 — в 2020 году компания Илона Маска запустила Falcon 9 дважды за 51 день и побила скорости повторного использования ракеты-носителя, установленного шаттлом «Атлантис» в 1985 году, 20 января 2021 года улучшила этот результат до 38 дней, а теперь сократила интервал до 27 дней.

Еще в 2017 году Маск заявил о намерении запустить одну и ту же первую ступень Falcon 9 дважды за сутки, а спустя год заявил, что это случится не позже 2019 года. Возможно, SpaceX сможет достичь этой цели в этом году.

Изначально SpaceX планировала полноценно запустить Starlink в США и Канаде до конца 2020 года, но этого не случилось, а новой даты запуска коммерческой версии сервиса компания пока не называет. Ранее Илон Маск заявлял, что в середине 2021 года SpaceX рассчитывает запустить Starlink в Индии и в феврале-марте 2021 года приступить к развертыванию сервиса в Европе, оговаривая, что сроки будут зависеть от получения необходимых разрешений регуляторов конкретных стран.

Данные из открытых реестров свидетельствуют, что к настоящему моменту SpaceX зарегистрировала дочерние компании Starlink в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Африке и Испании.

В конце декабря 2020 года издание Business Insider сообщало, что SpaceX готовится к новому инвестиционному раунду, планируя поднять свою оценку с нынешних 46 миллиардов долларов до 92 миллиардов долларов. Средства, как ожидаются, будут направлены как раз на ускорение развитие приоритетных проектов — Starlink и межпланетного корабля Starship.

Еще одна положительная новость по SpaceX на этой неделе — компания Илона Маска получила 100-миллионный контракт NASA на запуск космического телескопа среднего класса SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer). Запуск SPHEREx запланирован в период с июня 2024 года по апрель 2025 года, в космосе обсерватория должна проработать не менее 25 месяцев. Она займется исследованиями далеких галактик, проверкой теорий расширения Вселенной и поиском биогенных молекул в протопланетных дисках и молекулярных облаках.

"SPHEREx is a planned two-year astrophysics mission to survey the sky in the near-infrared light, which, though not visible to the human eye, serves as a powerful tool for answering cosmic questions involving the birth of the universe, and the subsequent development of galaxies." — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) February 4, 2021