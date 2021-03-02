Intel больше не предлагает расширенной гарантии на разгон процессоров с разблокированным множителем





В преддверии выпуска CPU Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой настольной платформы LGA1200 компания Intel объявила о закрытии программы расширенной гарантии Performance Tuning Protection Plan (PTPP) — инициатива, запущенная в 2012 году во времена процессоров Sandy Bridge, прекратила существование 1 марта 2020 года.

Причина закрытия PTPP довольно прозаична — услуга оверклокерской страховки больше не пользуется таким спросом, как раньше. В Intel говорят, что «пользователи стали более уверенными в разгоне» и все реже покупают страховку.

Как было упомянуто выше, PTPP — расширенная программа гарантийного обслуживания для чипов Intel Core и Xeon с разблокированным множителем. За доплату в размере 20-30 долларов в зависимости от модели при желании можно было докупить страховку, дающую право на бесплатную замену вышедшего из строя процессора при экстремальном разгоне в течение гарантийного срока.

Intel рекомендовала покупать расширенную гарантию PTPP даже при использовании собственной оверклокерской утилиты Performance Maximizer. При этом в условиях оговаривалось, что гарантия не распространяется на процессоры, исчерпавшие свой технический ресурс. Как это соотносится с изменением лимитов мощности в BIOS точно никто не знает. Как Intel определяет, подвергался ли разгону процессор до своей «кончины», тоже весьма интересный вопрос.

Как бы там ни было, программа PTPP прекращена. При этом 28-ядерный Intel Xeon W-3175X, являясь на сегодня топовым процессором Intel с разблокированным множителем (он стоит 3000 долларов), будет и дальше сопровождаться бесплатной защитой. Кроме того, покупатели, оплатившие страховку PTPP до 1 марта, смогут воспользоваться программой до окончания гарантии.