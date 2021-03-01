Появились подробные характеристики настольных CPU Intel Core i7 и i9 11-го поколения (Rocket Lake-S) — максимум 8 ядер и частота до 5,3 ГГц





Техносайт WCCFTech опубликовал подробные спецификации грядущих настольных CPU Intel Core i7 и i9 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200 — согласно свежей утечке, в сериях i7 и i9 суммарно планируется как минимум 10 моделей с разблокированным множителем (модели с суффиксом K(F)), деактивированным iGPU (F) и пониженным энергопотреблением (T).

В целом свежая утечка полностью согласуется с предыдущими и дополняет представление о модельном ряде в части серий i7 и i9.

Первое, что бросается в глаза — более высокие частоты в режиме Turbo Boost: старшие 8-ядерные CPU Core i9 смогут держать частоту 4,7-4,8 ГГц. В то же время флагманский Core i9-11900K(F) в режиме Thermal Velocity Boost сможет разгоняться до 5,3 ГГц с одним-двумя самыми производительными ядрами при достаточно эффективной СО. Иными словами, «синие» сделали все, чтобы вернуть лидерство в «однопотоке» (и еще больше отстать от AMD в многопоточных нагрузках).

Напомним, Rocket Lake-S — обновление актуальной линейки Core 10-го поколения (Comet Lake-S) для массовой настольной платформы процессоры. Новые чипы перейдут на микроархитектуру Cypress Cove, производную от Willow Cove (ее используют актуальные мобильные CPU Core 11-го поколения). Новая архитектура сулит 19% прирост числа выполняемых за такт инструкций (IPC) относительно Skylake. В то же время Rocket Lake-S продолжат использовать техпроцесс 14 нм, (хотя это будет улучшенная версия с очередным +) и сохранят конструктивное исполнение LGA1200, благодаря чему останутся совместимыми с платами на наборах логики Intel 500-й и 400-й серий (кроме H410 и B460).

Среди других новшеств Rocket Lake-S — 20 линий PCIe 4.0 (наконец паритет с AMD Ryzen, в которых поддержка PCIe 4.0 появилась в 2019 году), встроенная графика Intel Xe и вспомогательный нейропроцессор для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта и машинного обучения.

Если верить предыдущим утечкам, Core i9-11900K будет на 9% дороже по сравнению с 10-ядерным Core i9-10900K, а в случае с Core i7-11700K и Core i5-11600K разница в цене составит ~14% и ~4% по сравнению с предшественниками при полном паритете по числу физических ядер.

И если Comet Lake-S стали последними в династии Skylake, то Rocket Lake-S должны стать последними 14-нм десктопными CPU Intel. На смену им во второй половине 2021 года придут Alder Lake-S, которые будут производиться по новейшей технологии 10-нм SuperFin (сейчас она используется для выпуска мобильных Tiger Lake). Их анонс ожидается в сентябре.

Полноценный анонс настольных CPU Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) состоится 16 марта, а фактические продажи начнутся спустя еще две недели, 30 марта. Забавно, что немецкий онлайн-магазин MindFactory раньше времени начал продажи новых чипов и некоторым пользователям даже удалось приобрести несколько экземпляров до старта официальных продаж.