Intel отчиталась о крупнейших в истории компании квартальных убытках – $2,8 млрд против $8,1 млрд чистой прибыли в прошлом году

Intel представила отчет о доходах в первом квартале 2023 года, который продемонстрировал ошеломляющее снижение прибыли на акцию до 133% в год. Выручка компании упала почти на 36% по сравнению с прошлым годом — до $11,7 млрд.

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Однако показатели все равно были немного лучше, чем ожидания аналитиков. Издание CNBC сравнило данные компании с прогнозами Refinitiv:

Прибыль на акцию: потеря 4 центов на акцию против ожидаемых 15 центов на акцию;

Выручка: $11,7 млрд против ожидаемых $11,04 млрд.

Чистый убыток компании в первом квартале составил $2,8 млрд– по сравнению с чистой прибылью в $8,1 млрд в прошлом году. Выручка компании снизилась до $11,7 млрд по сравнению с $18,4 млрд в прошлом году.

Продажи гиганта полупроводников падают уже пятый квартал подряд, и уже второй подряд квартал компания отчитывается об убытках. В целом нынешние показатели убытков — самые высокие за всю историю компании и превзошли финансовые данные четвертого квартала 2017 года, когда Intel потеряла $687 млн.

Патрик Гелсингер три года назад вступил в должность генерального директора компании, и сейчас инвесторы размышляют над тем, на какой уровень опустилась за это время Intel. Акции компании выросли более чем на 9% в 2023 году, но упали более чем на 35% в прошлом году.

План Гелсингера изначально заключался в открытии литейных заводов Intel, которые будут производить микросхемы для других компаний. Он надеется, что к 2026 году компания сможет производить такие же «продвинутые» чипы, как TSMC на Тайване, и сможет конкурировать за индивидуальную работу (например, чипы Apple серии A в iPhone).

«У нас еще много работы, поскольку мы восстанавливаем лидерство в процессах, продуктах и затратах», — сказал Гелсингер во время отчета.

Некогда очень богатый бизнес изо всех сил пытается справиться с трудностями, возникающими на фоне падения глобальных поставок ПК (почти на 30% в первом квартале). Группа Intel Client Computing (занимающаяся чипами, работающими в большинстве настольных и портативных ПК с Windows) сообщила о выручке в размере $5,8 млрд — это на 38% меньше, чем в прошлом году.

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В сегменте серверных процессоров Intel фиксируются еще большие потери — падение доходов на 39% до $3,7 млрд. В другом, меньшем направлении деятельности компании, Network and Edge, отчитались о $1,5 млрд выручки с продаж, что на 30% меньше, чем в прошлом году.

Неплохие показатели продемонстрировало лишь автомобильное подразделение Mobileye, которое, хотя и стало в прошлом году публичным, но все еще контролируется Intel — здесь продажи выросли на 16% до $458 млн.

Вместе с тем Intel говорит, что ее недавние попытки сокращения расходов, в том числе увольнения, сработали — и компания ожидает, что это приведет к экономии $3 млрд в 2023 году и $10 млрд в год к 2025-му году.

Плюсы инвесторы могут увидеть в росте валовой рентабельности Intel, которая, по словам компании, составит около 37,5% в текущем квартале. Intel говорит, что это признак того, что компания контролирует расходы и эффективно работает.