Intel повысит цены на свои процессоры до 20% – СМИ

По данным Nikkei Asia, этой осенью Intel планирует поднять цены на свои флагманские продукты, такие как потребительские и серверные процессоры, чипы Wi-Fi и контроллеры. Ожидается, что повышение будет варьироваться в зависимости от конкретной модели, начиная от однозначных чисел и заканчивая 20%.

Решение Intel связано с ростом стоимости компонентов, материалов, доставки и рабочей силы. Существует также проблема растущей инфляции. Она заставляет потребителей дважды подумать, прежде чем тратиться на дорогие покупки. Это уже проявилось в резком падении поставок ПК, телевизоров и смартфонов в этом году по мере снижения спроса.

Intel ранее предупреждала о грядущем повышении цен в рамках оглашение последнего финансового отчёта. Тогда генеральный директор Пэт Гелсингер говорил о более высоких ценах на продукцию компании. Другое предупреждение исходило от финансового директора Дэйва Циммера, который сказал, что Intel «ищет целевого повышения цен в определённых сегментах».

Ожидается, что следующее поколение процессоров Intel, Raptor Lake, появится в четвёртом квартале, и повышение цен, вероятно, коснется будущих процессоров. Таким образом, тем, кто планирует купить новый процессор Intel или целый ПК с таким чипом, лучше не затягивать с покупкой.

Источник: techspot