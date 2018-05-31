Исследователи создали первую человеческую роговицу, изготовленную методом 3D-печати

Исследователи Университета Ньюкасла разработали новаторскую экспериментальную технику, которая может помочь миллионам людей, ожидающим трансплантацию роговицы. При помощи простого 3D-биопринтера профессор Че Коннон и его команда ученых смогли объединить здоровые стволовые клетки роговицы с коллагеном и альгинатом (тип сахара, который иногда используется при регенерации тканей), чтобы создать «био-чернила». Это пригодное для 3D-печати решение позволяет воспроизвести форму роговой оболочки глаза человека всего за 10 минут.

Роговица выполняет важную роль. Она помогает нам сфокусировать взгляд и защищает глаза от пыли и бактерий. Но, так как она размещена на наружной стороне глаза, то часто подвержена травмам. Во всем мире около 10 млн человек сталкиваются с риском роговичной слепоты из-за инфекционных заболеваний, таких как трахома. При этом наблюдается недостаток легкодоступных трансплантатов. Поскольку в 3D-печатных роговицах Коннона используются стволовые клетки, дубликаты роговой оболочки глаза могут потенциально обеспечить неограниченный запас столь необходимых трансплантатов.

Как отмечает Че Коннон, разработанный гель является уникальным. Эта комбинация альгината и коллагена сохраняет стволовые клетки живыми. При этом материал достаточно жёсткий, чтобы сохранять заданную форму, но в то же время достаточно мягкий, чтобы его можно было выдавить через сопло 3D-принтера. Перед изготовлением дубликата роговицы необходимо просканировать глаз пациента, чтобы выяснить необходимые размеры и соответствия.

Ожидается, что такая технология изготовления роговицы методом 3D-печати может начать использоваться на протяжении нескольких лет.

Источник: Engadget