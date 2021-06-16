Карантин в Україні продовжено до кінця літа, але обмеження значно послаблять





Під час засідання уряду 16 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що КМУ продовжить карантин в Україні на тлі пандемії корона вірусу до 31 серпня 2021 року.

Разом з тим, Денис Шмигаль повідомив про чергове пом’якшення карантинних обмежень. На минулому тижні уряд вже послабив карантин. Але тепер пропонується подальша відміна обмежень. Так, поки Україна перебуває на «зеленому» рівні карантину, не потрібно проходити контроль самоізоляції через мобільний додаток «Дій вдома». Це дасть змогу оновити додаток.

«Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Але водночас ми послабимо певні карантинні заходи. Зокрема, поки в нас «зелений» рівень, то контроль самоізоляції через застосунок «Вдома» фактично не буде здійснюватися», – наголосив Денис Шмигаль.

Водночас прем’єр-міністр зазначив, що потрібно «бути готовими до всіх варіантів розвитку подій, залишатись мобілізованими та дотримуватися протиепідемічних правил».

Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко пропонував уряду продовжити карантин на все літо, але вжити заходів щодо його пом’якшення. Зокрема, МОЗ пропонує пом’якшити обмеження для бізнесу та щодо поїздок за кордон:

скасувати вимоги щодо заповненості залів;

дозволити повноцінне функціонування спортзалів;

спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток.

Джерело: hromadske