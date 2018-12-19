Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell готовы запустить услугу переноса номера (MNP) 1 мая
Хотя в это и трудно поверить, но сейчас все указывает на то, что никаких переносов больше не будет и многострадальная услуга переноса номера (MNP) действительно заработает с 1 мая 2019 года. «Большая тройка» мобильных операторов Украины (Киевстар, Vodafone Украина, Lifecell) публично объявила о готовности вовремя запустить эту услугу, которая позволит абонентам мобильной связи в Украине переходить от одного оператора к другому без необходимости смены номера.
Все три оператора (Киевстар, lifecell, и Vodafone Украина) одновременно выпустили соответствующее пресс-релизы. Разумеется, каждый из операторов призвал абонентов к переходу.
Меняя оператора, за абонентом остается не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера.
Важно отметить, в случае абонентов предоплаченной связи процедура перехода предполагает обязательную регистрацию с подтверждением личности у оператора, от которого они уходят. Это просто мера защиты, чтобы никто другой не мог увести ваш номер телефона. Что радует, пройти регистрации можно будет онлайн без необходимости физического посещения центров обслуживания абонентов. То есть, процедура обещает быть максимально быстрой и удобной для всех абонентов.
Предполагается, что услуга смены номера будет бесплатной, но полной информации об условиях ее предоставления пока нет. Вполне возможно, что в итоге бесплатной будет только первый переход, а все последующие будут стоить определенную сумму.
Одновременно с MNP операторы запустят специальную информативную услугу, чтобы абоненты всегда знали о звонках на номера чужого оператора — в таких случаях перед соединением каждый раз будет звучать соответствующее голосовое предупреждение.
Блок ниже позволит вспомнить весь долгий и тернистый путь к запуску услуги переноса абонентских номеров (MNP) на сетях мобильной связи.
Источник: «Киевстар», «lifecell», и «Vodafone Украина»
- В августе 2015 года НКРСИ назначила УГЦР техническим оператором услуги переноса номеров (МNP).
- Затем в сентябре Минюст Украины зарегистрировал новый «Порядок предоставления услуги переноса абонентских номеров (MNP)», а УГЦР заявил, что услуга заработает в марте 2016 года.
- 19 сентября 2015 года УГЦР объявил конкурс на закупку услуг по внедрению услуги переноса номера (MNP) в Украине, а позже озвучил условия.
- С первой попытки провести тендер по внедрению MNP в Украине, как известно, не удалось, и УГЦР провел повторные торги, по результатам которых победителем была признана«Диалинк» с предложением 72 млн грн.
- Компания «Эс Ай Центр», не допущенная к оценочной фазе тендера, но подавшая почти вдвое более дешевую заявку, и ее партнер Teletech успешно обжаловали результаты конкурса в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ).
- УГЦР решил отказаться от судебной тяжбы с АМКУ и выполнил все его предписания, 21 апреля 2016 года определив победителем конкурса по MNP «Эс Ай Центр» с предложением 39,6 млн грн.
- В ответ «Диалинк» подала около 20 судебных исков по обжалованию вышеуказанных решений, включая жалобу в АМКУ, вследствие чего внедрение MNP было заблокировано.
- 31 июля 2017 года УГЦР решил отметить результаты старого конкурса и провести новый, который в итоге провалился из-за недостаточного количества участников.
- Само решение об отмене привело к очередному витку судебных разбирательств: «Эс Ай Центр» подала в суд на УГЦР, требуя «доплатить» за уже поставленное оборудование и софт по отмененному MNP-тендеру, а регулятор ответил встречным иском.
- В июне 2018 года стало известно, что стороны заключили мировое соглашение, а НКРСИ сообщила о намерении внедрить услугу MNP в начале 2019 года. Позже регулятор определил датой запуска 1 апреля и утвердил соответствующий план мероприятий.
- В августе 2018 года НКРСИ окончательно утвердила 1 мая 2019 датой запуска услуги переноса номера, а в октябре согласовала это решение с мобильными операторами и госорганами.