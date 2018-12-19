Киевстар, Vodafone Украина и Lifecell готовы запустить услугу переноса номера (MNP) 1 мая

Хотя в это и трудно поверить, но сейчас все указывает на то, что никаких переносов больше не будет и многострадальная услуга переноса номера (MNP) действительно заработает с 1 мая 2019 года. «Большая тройка» мобильных операторов Украины (Киевстар, Vodafone Украина, Lifecell) публично объявила о готовности вовремя запустить эту услугу, которая позволит абонентам мобильной связи в Украине переходить от одного оператора к другому без необходимости смены номера.

Все три оператора (Киевстар, lifecell, и Vodafone Украина) одновременно выпустили соответствующее пресс-релизы. Разумеется, каждый из операторов призвал абонентов к переходу.

Меняя оператора, за абонентом остается не только основной номер, но и код оператора мобильной связи, услугами которого он пользовался с самого начала регистрации номера.

Важно отметить, в случае абонентов предоплаченной связи процедура перехода предполагает обязательную регистрацию с подтверждением личности у оператора, от которого они уходят. Это просто мера защиты, чтобы никто другой не мог увести ваш номер телефона. Что радует, пройти регистрации можно будет онлайн без необходимости физического посещения центров обслуживания абонентов. То есть, процедура обещает быть максимально быстрой и удобной для всех абонентов.

Предполагается, что услуга смены номера будет бесплатной, но полной информации об условиях ее предоставления пока нет. Вполне возможно, что в итоге бесплатной будет только первый переход, а все последующие будут стоить определенную сумму.

Одновременно с MNP операторы запустят специальную информативную услугу, чтобы абоненты всегда знали о звонках на номера чужого оператора — в таких случаях перед соединением каждый раз будет звучать соответствующее голосовое предупреждение.

Блок ниже позволит вспомнить весь долгий и тернистый путь к запуску услуги переноса абонентских номеров (MNP) на сетях мобильной связи.

Источник: «Киевстар», «lifecell», и «Vodafone Украина»