«Приготовьтесь плакать и влюбляться»: первые рецензии на фильм «Аватар: Путь воды»

В начале декабря в Лондоне состоялась премьера долгожданного блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды», а с ней появились и первые рецензии журналистов профильных иностранных изданий.

Первый «Аватар» стал одним из самых дорогих (потрачено 237 миллионов долларов) и одним из самых кассовых фильмов всех времен (собрал невероятные 2,92 миллиарда долларов). Кинопроизведение получило три Оскара (в том числе награды за лучшую операторскую работу, визуальные эффекты и работу художника-постановщика), и, похоже, через 13 лет Кэмерон хочет превзойти этот успех.

Кинорежиссера фактически подписали на создание целой франшизы: съемку третьего «Аватара» уже завершили и он должен выйти в прокат в 2024 году, еще два фильма запланированы на 2026 и 2028 годы.

Премьера второго фильма о жителях планеты Пандора уже состоялась в Лондоне, а зрители сразу поделились своими первыми отзывами.

«Медленное начало, большая конструкция, невероятно увлекательное второе действие с большим количеством крутых существ дарят час невероятно красивого, эмоционально острого экшена — достаточного, чтобы отправить вас домой счастливым», — пишет Дэвид Симс из The Atlantic.

it’s an Avatar movie: slow start, big build, incredibly involving second act with a ton of world building and cool creatures that blisses you way out, then an hour of screamingly good crystal clear emotionally trenchant action to send you home full and happy — David Sims (@davidlsims) December 6, 2022

Иоланда Мачадо из Entertainment Weekly подчеркнула визуальные аспекты и назвала Кэмерона «мастером технологий», но отметила, что это «немного напомнило ей несколько других фильмов».

Амон Варманн из журнала Empire говорит, что это «неоднозначная работа», но — лучше первого фильма.

This movie sure is pretty to look at though. And on the whole, I like #TheWayOfWater more than #Avatar 2009, if for nothing else because it has less in your face white saviourism than the original. pic.twitter.com/7cJxEow0Xp — Amon Warmann (@AmonWarmann) December 6, 2022

Ян Сэндвелл из Digital Spy называет фильм «шедевром», но имеет оговорку:

«Путь воды» является визуальным шедевром с широким использованием 3D и увлекательными видами, но страдает от неубедительной истории и слишком большого количества персонажей. Однако Джеймс Кэмерон объединил все это для чрезвычайного финала, наполненного эмоциями и увлекательным экшеном».

Unsurprisingly, #AvatarTheWayOfWater is a visual masterpiece with rich use of 3D and breathtaking vistas. It does suffer from a thin story and too many characters to juggle, yet James Cameron pulls it together for an extraordinary final act full of emotion and thrilling action. pic.twitter.com/opr6CRyOwk — Ian Sandwell (@ian_sandwell) December 6, 2022

Александр Кардело из MovieZine добавляет, что фильм не поразил его, хотя и вызвал сильные эмоции:

“Хотя фильм не превосходит ожиданий, но в нем есть трогательная семейная драма. Ставки выше. Новые симпатичные персонажи берут на себя лидерство. Приготовьтесь плакать над CGI-китами и влюбляться в детей Салли. Три часа никогда не казались настолько короткими”.

While #AvatarTheWayOfWater doesn’t really exceed expectations, Cameron’s stunning sequel adds a touching family drama. The stakes are higher. New likeable characters take the lead. Prepare to cry for CGI whales and fall in love with the Sully kids. 3 hours never felt so short. — Alexander Kardelo (@dunerfors) December 6, 2022

Перри Немирофф из Collider назвала фильм «достаточно невероятным» и отметила игру актеров:

“Я ожидала, что Джеймс Кэмерон поднимет планку благодаря эффектам, и они действительно впечатляют. Один потрясающий кадр за другим. Очень хочу посмотреть фильм во второй раз, чтобы обратить внимание на некоторые детали. Во время первого просмотра это преимущественно чрезвычайно эффективное исследование сообщества и семейной динамики. Актерский состав, который вернулся, замечательный, но новички выделяются, особенно Британ Далтон в роли Ло’ака”.

События второго «Аватара» происходят спустя более десяти лет после сюжета первой части; фильм расскажет о Джейке, Нейтири и их детях во время очередной битвы за Пандору. В украинском кинопрокате «Аватар: Путь воды» появится 15 декабря.

Ранее в интервью Джеймс Кэмерон назвал фильм «чертовски дорогим» и «худшим бизнес-кейсом в истории кино». Также он сообщил, что прибыльным его можно будет считать только в том случае, если он станет «как минимум третьим или четвертым кассовым фильмом в истории». Это означает, что «Аватар 2» должен собрать минимум $2 млрд.

Источник: Esquire