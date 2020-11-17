Mediatek покупает у Intel бизнес по выпуску чипов управления питанием за $85 млн

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Компания Intel продолжает избавляться от не самых перспективных направлений бизнеса. В прошлом году она продала компании Apple свой бизнес по выпуску модемов для смартфонов. Теперь же настала пора избавиться и от ещё одного подразделения.

Компания Mediatek заявила о покупке компании Enpirion – подразделения Intel, занимающегося выпуском чипов управления питанием. Сумма покупки составила $85 млн. Сделка готова к заключению после одобрения регулирующими органами. В качестве покупателя выступает Richtek – дочерняя компания Mediatek.

Подразделение Envision предлагает интегрированное высокочастотное решение для питания FPGA, SoC, CPU и ASIC. Иными словами, компания выпускает инструменты управления питанием для чипов в устройствах, которые оснащаются блоком питания или аккумулятором.

Эта сделка вряд ли окажет существенное влияние на рынок смартфонов. Однако она позволит усилить позиции Mediatek и, возможно, позитивно скажется на конкурентоспособности компании. Сообщается, что Google уже обратилась к чипмейкеру за «более полным решением» для рынка серверов и распространением этих решений на сферу 5G-модемов.

Источник: gsmarena