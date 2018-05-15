Microsoft анонсировала моноблок Surface Hub 2, но не сообщила о характеристиках и цене устройства

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Корпорация Microsoft подготовила к выпуску моноблочную настенную компьютерную систему Surface Hub второго поколения. Компания пока не разглашает подробные технические характеристики и стоимость устройства. Так что анонс является полностью «бумажным».

Пока что остаётся довольствоваться лишь изображениями Surface Hub 2 и скудными сведениями о новинке. Устройство представляет собой моноблочный компьютер с достаточно большим сенсорным дисплеем. Поддерживается возможность использования Surface Pen. В качестве операционной системы применяется Windows 10. Авторизация пользователя возможна при помощи сканирования отпечатка пальца.

По сравнению с моделью первого поколения, Surface Hub 2 имеет более тонкие рамки. Соотношение сторон дисплея составляет 3:2. Новинка лишилась встроенной камеры, так что для проведения видео конференций потребуется подключать внешнюю веб-камеру. Surface Hub 2 можно разместить на подставке или на стене как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Можно даже установить несколько таких систем друг возле друга для увеличения доступного экранного пространства, если одного 50,5-дюймового дисплея покажется мало.

Такая система ориентирована на применение в корпоративном сегменте. По заверениям Microsoft, Surface Hub первого поколения используется более чем в 5 тыс. компаний, включая половину участников рейтинга Fortune 100. Однако не уточняется количество самих систем. Ведь одна компания может закупить как одно устройство, так и тысячу компьютеров.

Модель Microsoft Surface Hub 2 станет доступной лишь в 2019 году. Но отдельные клиенты смогут получить доступ к новинке ещё в нынешнем году.

Источник: techcrunch