Microsoft добавила в новый "Блокнот" поддержку изображений

Microsoft уже добавляла в «Блокнот» много функций — и на этом не останавливается. Следующими могут стать изображения. По крайней мере, источники из Microsoft и несколько сторонних изданий уже сообщили о появлении такой опции.





Microsoft медленно, но уверенно «апгрейдит» Notepad и превращает минималистичный, «неубиваемый» текстовый редактор в функциональное приложение с ИИ, таблицами, форматированием, поддержкой Markdown, вкладками, автосохранением, автосохранением и другим. Если коротко, «Блокнот» заменил WordPad — старую программу, которую закрыли несколько лет назад. Теперь на горизонте появляется новая функция.

Одним из изменений в «Блокноте» стал интерфейс «Что нового», который демонстрирует последние дополнения к приложению и его новые функции. Пользователи заметили, что недавние обновления Notepad для участников программы Windows Insider добавили новые скриншоты в раздел «Что нового». На этих скриншотах видно то, что выглядит как кнопка вставки изображения, которая должна позволить вставлять изображения в текстовые документы. Эта кнопка уже появилась в последних сборках Insider для Windows 11 и связана с поддержкой Markdown — формата разметки, который «Блокнот» активно интегрирует в последнее время. Эта функция пока не работает полностью в тестовых версиях, но Microsoft активно тестирует ее на внутренних ветках, прежде чем выпустить более широкую публичную версию.

С момента удаления WordPad в составе Windows 11 (обновление 24H2) Notepad получил возможности, которые ранее были доступны только в продвинутых редакторах: текст с жирным и курсивным форматированием, заголовки, ссылки, таблицы и списки. Поддержка таблиц, например, появилась в версии 11.2510.6.0 для участников Insider, и параллельно Microsoft тестирует расширенные функции ИИ, такие как генерация текста и суммирование.





То, что Microsoft делает с «Блокнотом», нравится не всем. Некоторым пользователи открыто выражают недовольство стратегией компании, в то время как другие вообще перешли на альтернативы (среди достойных вариантов — известный Notepad++ или QuickPad из Microsoft Store), утверждая, что компания потеряла ориентиры. Раньше Notepad был чрезвычайно простым и надежным приложением для базового редактирования текста (особенно удобным для разработчиков и энтузиастов), оставляя WordPad, Word и OneNote тем, кому нужны более широкие возможности. Теперь же «Блокнот» наполнен функциями форматированного текста и ИИ — что противоречит его изначальному назначению.

Microsoft пока официально не анонсировала поддержку изображений в Notepad, поэтому стоит ожидать объявления в ближайшее время — если эта функция действительно появится. Аналитики отмечают, что интеграция изображений может существенно расширить сценарии использования «Блокнот» для быстрых заметок, технической документации или Markdown-файлов с богатым содержанием, как того требуют современные рабочие процессы.

Несмотря на критику, Microsoft подчеркивает, что многие новые возможности можно отключить через настройки, сохраняя классический, упрощенный опыт «Блокнота» для тех, кому важна минималистичность и скорость работы. Поэтому в будущем «Блокнот» может стать одновременно и базовым редактором, и мощным инструментом для современных задач.

Источник: Neowin.net