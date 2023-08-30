Новости Софт 30.08.2023 в 16:15

Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Коллеги с сайта The Verge обратили внимание на нетипичное поведение компьютера под управлением ОС Windows 11. После работы в браузере Chrome и переключения на игру на экране появилось всплывающее окно, что могло натолкнуть на мысль о наличии вредоносного ПО в системе. Оно содержало просьбу переключить поисковую систему по умолчанию в Chrome на Microsoft Bing.

«Поразительно, но Microsoft теперь считает, что можно показывать мне всплывающее окно над моими приложениями и играми только потому, что я осмелюсь использовать Chrome вместо Microsoft Edge», ─ удивляется старший редактор The Verge Том Уоррен.

Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

Отмечается, что это не типичное уведомление, которое демонстрируется в центре уведомлений Windows 11. Также оно не связано с разделом ОС, предлагающим новые функции.

«В буквальном смысле это мошеннический исполняемый файл, который каким-то образом появился в папке c:\windows\temp\mubstemp и имеет цифровую подпись Microsoft», ─ заявляет Том Уоррен.

Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

Сложившуюся ситуацию прокомментировал представитель Microsoft Кейтлин Роулстон, директор по связям с общественностью. По ее словам, компания приостановила рассылку таких уведомлений и проводит расследование инцидента:

«Мы знаем об этих сообщениях и приостановили отправку уведомлений, пока проводим расследование и принимаем соответствующие меры для устранения этого непреднамеренного поведения».

Блоги
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Это не первая попытка Microsoft привлечь внимание пользователей к своим продуктам, когда те проявляют интерес к конкурирующим решениям. Ранее по запросу «Chrome» поисковик Microsoft в браузере Edge выдавал справку по функциям чат-бота Bing, а при попытке установить Chrome с помощью Edge компания демонстрировала рекламу собственного браузера.

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Блоги
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Блоги
Трохи про Forza Horizon 5
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить