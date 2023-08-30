Microsoft продолжает атаковать пользователей Windows 11 всплывающими окнами, убеждая их отказаться от Google Chrome

Коллеги с сайта The Verge обратили внимание на нетипичное поведение компьютера под управлением ОС Windows 11. После работы в браузере Chrome и переключения на игру на экране появилось всплывающее окно, что могло натолкнуть на мысль о наличии вредоносного ПО в системе. Оно содержало просьбу переключить поисковую систему по умолчанию в Chrome на Microsoft Bing.

«Поразительно, но Microsoft теперь считает, что можно показывать мне всплывающее окно над моими приложениями и играми только потому, что я осмелюсь использовать Chrome вместо Microsoft Edge», ─ удивляется старший редактор The Verge Том Уоррен.

Отмечается, что это не типичное уведомление, которое демонстрируется в центре уведомлений Windows 11. Также оно не связано с разделом ОС, предлагающим новые функции.

«В буквальном смысле это мошеннический исполняемый файл, который каким-то образом появился в папке c:\windows\temp\mubstemp и имеет цифровую подпись Microsoft», ─ заявляет Том Уоррен.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал представитель Microsoft Кейтлин Роулстон, директор по связям с общественностью. По ее словам, компания приостановила рассылку таких уведомлений и проводит расследование инцидента:

«Мы знаем об этих сообщениях и приостановили отправку уведомлений, пока проводим расследование и принимаем соответствующие меры для устранения этого непреднамеренного поведения».

Это не первая попытка Microsoft привлечь внимание пользователей к своим продуктам, когда те проявляют интерес к конкурирующим решениям. Ранее по запросу «Chrome» поисковик Microsoft в браузере Edge выдавал справку по функциям чат-бота Bing, а при попытке установить Chrome с помощью Edge компания демонстрировала рекламу собственного браузера.