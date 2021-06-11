Microsoft тизерит Windows 11 в 11-минутной «слоуфи»-компиляции звуков включения разных версий Windows

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Очевидных намеков на Windows 11 все больше, а сомнений, что Microsoft нарушит свое обещание и выпустит новую версию ОС Windows, остается все меньше.

Microsoft опубликовала на своем YouTube-канале музыкальное видео — компиляция узнаваемых звуков включения Windows 95, Windows XP и Windows 7, которая проигрывается на замедленной на 4000% скорости. Сама компания назвала творение Slo-fi Remix и предложила попробовать расслабиться перед грядущей крупной презентацией. Что примечательно, продолжительность этого медитативного ролика составляет… 11 минут.

Если помните, на момент запуска Windows 10 в июле 2015 года нам говорили, что «десятка» станет последней версией Windows и дальше будут выходить только крупные обновления. То есть, либо все эти намеки на число 11 — банальное заигрывание для привлечения максимального внимания к ивенту, либо же предстоящее крупное обновление, которое ранее глава компании Сатья Наделла называл «следующим поколением Windows» и характеризовал как «самое масштабное за последние 10 лет» в итоге окажется Windows 11.

Что известно о таинственном «следующем поколении Windows»

Сейчас разработчики активно работают над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года. В списке ожидаемых изменений этого апдейта:

Кроме того, в прошлом месяце Microsoft подтвердила закрытие проекта «облегченной» версии ОС Windows 10X с новым интерфейсом, адаптированным для работы с двухэкранными устройствами — самые удачные наработки из нее планируют перенести в текущие продукты Windows.

Наконец, в конце апреля Microsoft объявила о снижении сервисного сбора Windows Store с 30% до 12% — новая ставка начнет действовать с 1 августа 2021 года и позволит разработчикам игр получать 88% выручки от продаж игр в онлайн-магазине компании. И ранее мы слышали о предстоящем перезапуске магазина приложений для Windows 10 — разработчикам якобы разрешат не «упаковывать» программы в специальные контейнеры и использовать сторонние платежные системы, что позволит избежать внутренней комиссии Microsoft (15% с приложений и 12% — с игр).

Что бы там не уготовила Microsoft, скоро все проясниться — презентация пройдет 24 июня в 18:00 по киевскому времени.