МВД: за 45 дней работы дорожных камер нарушители заплатили 52 млн грн штрафов, скорость на участках снизилась в 5 раз, до конца года подключат еще 300 камер
Министерство внутренних дел Украины опубликовало очередную порцию статистики, касающейся работы системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД «Каскад».
Напомним, система «Каскад» от компании «Украинские системные инновации» была запущена 1 июня и с тех пор МВД регулярно публикует статистику. В последний раз ведомство отчитывалось о результатах работы системы по итогам первого месяца.
Итак, по итогам 45 дней работы системы нарушители перечислили в бюджет (в оплату штрафов) в общей сложности 52 млн грн, а скорость движения авто на участках, где установлены камеры, уменьшилась в 5 раз.
«Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 — в бюджет будет поступать 1 млрд грн в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали скоростной режим».
Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.
Замминистра МВД также подтвердил, что в ближайшее время министерство закупит еще 300 комплексов КАФ, которые до конца года установят на автомобильных дорогах государственного значения.
Изначально планировалось, что с 1 июля дорожные камеры «Каскад» перейдут в расширенный режим, начав фиксировать и другие нарушения ПДД (сейчас они распознают только нарушения скоростного режима). Однако в последний момент МВД перенесли запуск на неопределенный срок, объяснив это необходимость доработки функциональности.
Отметим, что в МВД уже выбрали порядка 1200 опасных мест на дорогах Украины, где рано или поздно будут установлены камеры, всего же украинская система видеофиксации в текущей конфигурации способна поддерживать до 6000 камер.
Остается вспомнить о планах МВД ужесточить наказания, и увеличить штрафы за многократное превышение скорости — ранее в ведомстве о лишении водительских прав злостных нарушителей ПДД (например тех, кто превысил скорость более 10-15 раз в месяц), а также повышении штрафа для систематических нарушителей скоростного режима до 3400 грн. Соответствующий законопроект должен быть направлен в Раду в сентябре.
Источник: МВД