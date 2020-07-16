МВД: за 45 дней работы дорожных камер нарушители заплатили 52 млн грн штрафов, скорость на участках снизилась в 5 раз, до конца года подключат еще 300 камер

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Министерство внутренних дел Украины опубликовало очередную порцию статистики, касающейся работы системы автоматической фотофиксации нарушений ПДД «Каскад».

Напомним, система «Каскад» от компании «Украинские системные инновации» была запущена 1 июня и с тех пор МВД регулярно публикует статистику. В последний раз ведомство отчитывалось о результатах работы системы по итогам первого месяца.

Итак, по итогам 45 дней работы системы нарушители перечислили в бюджет (в оплату штрафов) в общей сложности 52 млн грн, а скорость движения авто на участках, где установлены камеры, уменьшилась в 5 раз.

«Эти деньги пойдут на улучшение дорожной инфраструктуры, на безопасность дорожного движения. И это лишь результат работы 50 камер. Если их будет 1000 — в бюджет будет поступать 1 млрд грн в месяц. Это большие деньги, но это не наша основная цель! Нам нужно, чтобы водители соблюдали скоростной режим». Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

Замминистра МВД также подтвердил, что в ближайшее время министерство закупит еще 300 комплексов КАФ, которые до конца года установят на автомобильных дорогах государственного значения.

Изначально планировалось, что с 1 июля дорожные камеры «Каскад» перейдут в расширенный режим, начав фиксировать и другие нарушения ПДД (сейчас они распознают только нарушения скоростного режима). Однако в последний момент МВД перенесли запуск на неопределенный срок, объяснив это необходимость доработки функциональности.

Отметим, что в МВД уже выбрали порядка 1200 опасных мест на дорогах Украины, где рано или поздно будут установлены камеры, всего же украинская система видеофиксации в текущей конфигурации способна поддерживать до 6000 камер.

Остается вспомнить о планах МВД ужесточить наказания, и увеличить штрафы за многократное превышение скорости — ранее в ведомстве о лишении водительских прав злостных нарушителей ПДД (например тех, кто превысил скорость более 10-15 раз в месяц), а также повышении штрафа для систематических нарушителей скоростного режима до 3400 грн. Соответствующий законопроект должен быть направлен в Раду в сентябре.

Источник: МВД