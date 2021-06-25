На какие ПК можно установить Windows 11 — подробно о системных требованиях и совместимости новой ОС Microsoft со старым «‎железом»





По сравнению с Windows 10 системные требования Windows 11 заметно повысились.

На сайте Microsoft появилась страница с детальным описанием Windows 11, в том числе расширенные системные требования операционной системы. «Десятка» дебютировала в июле 2015 года и изначально ее требования к железу были идентичны Windows 8, но затем разработчики потребовали немного больше свободного пространства на диске. Запуск Windows 11 знаменует отказ от x86-32. Здесь важно оговорить, что Windows 11 не будет поддерживать более старые 32-разрядные платформы (Windows 11 не получит 32-разрядной версии), но совместимость с 32-разрядным софтом остается.

Минимальные системные требования Windows 11

Процессор: 64-разрядный двухъядерный CPU с тактовой частотой не менее 1 ГГц

64-разрядный двухъядерный CPU с тактовой частотой не менее 1 ГГц ОЗУ: 4 ГБ

4 ГБ Память: 64 ГБ

64 ГБ Системная прошивка: UEFI, функция безопасной загрузки Secure Boot и криптографический процессор TPM версии 2.0

UEFI, функция безопасной загрузки Secure Boot и криптографический процессор TPM версии 2.0 Видеоадаптер: совместимый с DirectX12 или более поздней версии и графический драйвер WDDM 2.0

совместимый с DirectX12 или более поздней версии и графический драйвер WDDM 2.0 Дисплей: 9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 точек

9-дюймовый экран с разрешением 1366×768 точек Интернет-соединение и аккаунт Microsoft: версия Windows 11 Home Edition требует подключения к интернету и учетную запись Microsoft для завершения настройки устройства при первом использовании; для переключения из Windows 11 Home в режим S Mode также нужно подключение к интернету; для всех выпусков Windows 11 требуется доступ в Интернет для выполнения обновлений, а также для загрузки и использования некоторых функций; для использования некоторых функций требуется учетная запись Microsoft.



Самый простой способ проверить саму возможность установки Windows 11 на тот или иной компьютер — установить официальную утилиту PC Health App (ссылка для загрузки ПО). С его помощью можно быстро узнать, пойдет ли на компьютере Windows 11. Пройти проверку на совместимость также можно на специальной странице сайта Microsoft без необходимости загружать утилиту.

Как сообщают пользователи, в отдельных случаях веб-сервис показывает удовлетворительный результат, а утилита уведомляет о несоответствии ПК минимальным требованиям Windows 11. Предположительно, утилита получает больше прав для проверки и выдает более точный результат по сравнению с сайтом.

Но есть одно, но (или даже несколько).

Кроме требований к оборудованию (они же минимальные технические характеристики) есть еще технические требования отдельных функций в Windows 11 (для работы определенных функций требуется соответствующее оборудование) и отдельный список совместимых процессоров.

Список процессоров с поддержкой Windows 11

Intel — CPU семейства Coffee Lake, дебютировавшего в конце 2017 года, и новее. Всего поддерживается 537 процессоров против 883 моделей для актуальной версии Windows 10. Полный список процессоров Intel с поддержкой Windows 11 собран на отдельной странице сайта Microsoft.

AMD — CPU с архитектурой Zen+, дебютировавшей весной 2018 года, и новее. Для Windows 11 всего заявлена поддержка 167 процессорах, тогда как Windows 10 работает на 369 моделях чипов AMD. Полный список процессоров AMD с поддержкой Windows 11 собран на отдельной странице сайта Microsoft.

Qualcomm — модели 2018 года и новее. Всего в списке числится семь чипов, включая кастомные Microsoft SQ1 и Microsoft SQ2.

Не исключено, что это не окончательные версии и в итоге списки будут расширены, но пока они такие. Кроме того, Windows 10 зачастую можно «подружить» с процессорами, которые официально не поддерживаются. Но как в итоге ситуация будет обстоять с Windows 11, пока можно только гадать.

Сроки доступности Windows 11

Первая официальная предварительная сборка Windows 11 станет доступна участникам программы Windows Insider уже на следующей неделе. Официальный релиз Windows 11 запланирован на осень 2021 года (точная дата пока не называется). Владельцы Windows 10 смогут бесплатно обновиться до Windows 11 — апдейт будет распространяться на совместимые устройства поэтапно через «Центр обновления» по аналогии с другими обновлениями.