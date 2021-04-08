На платформі «Всеукраїнська школа онлайн» з’явився Кабінет вчителя, до кінця року — запуск мобільних застосунків для iOS та Android





Мінцифра повідомила про розширення можливостей освітньої онлайн-платформи «Всеукраїнська школа онлайн» — в ній з’явився «Кабінету вчителя», за допомогою якого вчителі можуть відстежувати успішність кожного учня та влаштовуватиме дискусії. Крім того, було оновлено дизайн платформи.

Кабінет вчителя розроблено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» для зручнішої організації дистанційного та змішаного навчання в умовах пандемії.

Кабінет вчителя ВШО забезпечує можливість:

влаштовувати дискусії для обговорення окремих тем,

відстежувати прогрес у навчанні кожного учня,

створювати віртуальні класи,

запрошувати учнів до перегляду курсів.

В перспективі вчителі зможуть створювати на платформі власні курси.

До кінця цього року планується запуск мобільних застосунків для iOS та Android, які забезпечать школярам простий та зручний доступ до розміщених на платформі необхідних навчальних матеріалів.

Більше інформації про можливості «Кабінету вчителя» – у відеоінструкції за посиланням, а також у матеріалах онлайн-презентації.