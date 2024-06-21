На сенсорный Apple MacBook 2011 года установили планшетную Windows XP — было сложно, но работает идеально

Ютубер Michael MJD установил Windows XP на тоже не самый новый модифицированный Apple MacBook 2011 года с сенсорным экраном, о котором он ранее сделал отдельное видео. Идеей было установить планшетную Windows XP и заставить работать сенсорный интерфейс.

Ожидаемо, энтузиаст получил много головной боли и неудач Операционная система Windows XP для планшетов учитывает, какое оборудование используется для установки. Если установщик обнаруживает несовместимое оборудование, он решает установить обычную Windows XP без функций планшета. Поэтому Майклу пришлось использовать специальный ISO, чтобы разблокировать их.

Естественно, были и проблемы с драйверами. Ютубер пытался заставить работать и откалибровать сенсорный экран, но каждый раз, когда он запускал инсталлятор, программа решала, что лицензия была изменена, и мгновенно закрывалась. Через некоторое время экспериментатор обнаружил, что в конце текстового файла лицензии было повреждение, что и мешало установить драйвер. После исправления Майкл смог установить инструмент калибровки и почти идеально настроить сенсорный экран.

Он использовал Boot Camp, чтобы наладить работу остальных драйверов, и который на удивление хорошо справился с настройкой Windows XP под MacBook. Все медиаклавиши на MacBook работали, звук воспроизводился нормально. Единственной проблемой был графический драйвер, который пришлось скачать напрямую с сайта NVIDIA, чтобы заставить его работать.

Когда все было настроено, винтажный ноутбук Apple продемонстрировал функции планшета с Windows XP, в частности игру Ink Ball, которая работает на сенсорном экране. Затем, по традиции своего канала, он запустил на устройстве оригинальную игру Half-Life. Майкл оставил ссылки на все материалы, которые использовал.

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Источник: XDA

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