На следующей неделе Apple может объявить о покупке бизнеса Intel по выпуску модемов 5G для смартфонов





Компании Apple и Intel близки к заключению сделки, оцениваемой в $1 млрд, в результате которой первая получит часть бизнеса второй, связанного с выпуском модемов сотовой связи для мобильных устройств. Об этом сегодня сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

В рамках сделки Apple получит целое портфолио патентов, связанных в том числе с сетями пятого поколения (5G). Как утверждается, сообщение о сделке может прозвучать уже на следующей неделе.

В целом эта сделка — шаг осмысленный и ожидаемый.

Напомним, Intel объявила, что отказывается от планов выпуска модемов 5G для смартфонов в апреле, спустя всего несколько часов после того, как Apple и Qualcomm неожиданно объявили о мирном улаживании многолетнего патентного спора, подписании многолетнего лицензионного соглашение и контракта на поставу модемов для iPhone. До того, как Apple и Qualcomm снова стали друзьями, единственным поставщиком модемов для iPhone 2018 года была Intel. В том же месяце в сети появилась информация, что Intel ищет покупателя для модемного бизнеса, а Apple называлась самым вероятным претендентом. Так сделка между Apple и Intel — вполне ожидаемое завершение этого «любовного» треугольника (Apple, Qualcomm и Intel).

Несмотря на то, что сейчас Apple закупает сотовые модемы у Qualcomm, ранее неоднократно были сообщения, что купертиновский гигант разрабатывает собственные решения по аналогии с платформами Apple A-серии для мобильных устройств, чтобы в перспективе обрести частичную или полную независимость в этом вопросе. И многолетние разработки и опыт Intel в этой области явно лишними не будут и могут Apple сильно помочь в достижении цели и обретении независимости от Qualcomm в будущем.

Напомним, буквально на прошлой неделе мы рассказывали об очередном антимонопольном штрафе в отношении Qualcomm в Европе. В 2009-2011 гг. компания специально продавала 3G-модемы по заниженным ценам, чтобы «потопить» бизнес Icera

Источник: The Wall Street Journal