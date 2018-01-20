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На странице оплаты сайта OnePlus два месяца работал вредоносный скрипт. Украдено данные платёжных карт около 40 000 покупателей
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На странице оплаты сайта OnePlus два месяца работал вредоносный скрипт. Украдено данные платёжных карт около 40 000 покупателей

На странице оплаты сайта OnePlus два месяца работал вредоносный скрипт. Украдено данные платёжных карт около 40 000 покупателей

Со средины ноября 2017 года и до 11 января этого года на сайте производителя смартфонов OnePlus работал вредоносный скрипт, который воровал платёжные данные пользователей, когда они оформляли покупку. Такое признание компания сделала после начала появления сообщений о мошенничестве с картами, через которые проходила оплата на официальном сайте OnePlus. Всего, как заявляет производитель, были украдены данные около 40 000 клиентов. При этом пользователи, у которых на сайте уже была заведена карта, а также те, кто платил через PayPal или с его помощью, якобы не должны были пострадать от взлома.

В OnePlus также сообщили, что отключили сервер с вредоносным скриптом, проверили все системы и теперь работают со своей платёжной системой, чтобы улучшить средства безопасности. При этом компания должна связаться со всеми пострадавшими покупателями, но в официальном сообщении не сказано, будет ли предоставлена им компенсация.

Напомним, что это не первый случай, когда OnePlus попадает в скандал, связанный с халатным отношением к пользовательскими данными. В прошлом году её уличили в несанкционированном сборе информации на своих смартфонах, а также в том, что она специально оставила бэкдор в своей прошивке.

Источник: OnePlus

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