Нацбанк временно запретил покупать акции и облигации с карт украинских банков за рубежом

Национальный банк сообщил о внесении ряда изменений в порядок функционирования валютного рынка, начавших действовать с 10 мая. Регулятор упразднил некоторые ограничения, но вместе с тем ввел новые на расчеты за границей.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Так, украинцам разрешили переводить средства за границу с целью выплаты алиментов, а иностранным инвесторам разрешено переводить за границу средства, которые будут получены после 1 апреля 2023 в связи с проведенной выплатой погашения или уплатой дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины согласно условиям их размещения. Практическая реализация этой нормы будет способствовать повышению заинтересованности нерезидентов в покупке ОВГЗ, в частности, за средства, полученные от плановых погашений и выплат дохода, отмечают в НБУ.

Относительно ограничений на расчеты за рубежом временно запрещены операции с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и оплаты брокерских услуг по этим операциям, которые осуществляются с использованием карт, эмитированных украинскими банками. Эти изменения призваны ограничить непроизводительный отток капитала и защитить международные резервы Украины.

Это ограничение никак не влияет на использование карт украинских банков за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг. Они по-прежнему могут производиться без ограничений.

Также есть изменения по операциям НБУ по продаже и покупке валюты. В частности, Нацбанк прекращает проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и проводить такие операции исключительно в долларах США . Они будут осуществляться как на условиях “тогда (в обычном режиме), так и на условиях “том” (только для удовлетворения потребностей обороны). До начала полномасштабного нападения россии на Украину НБУ проводил сделки по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

Также определено, что банк сможет проводить операции с Национальным банком по покупке и продаже иностранной валюты в случае, если в течение 10 календарных дней, предшествующих дню обращения к НБУ, он ни разу не нарушал лимит общей длинной открытой валютной позиции.

Кроме того, Нацбанк нормировал ряд других вопросов, в частности, разрешил гражданам продавать банковские металлы с физической поставкой или без физической поставки банкам.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 9 мая 2022 г. № 96 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18«, которое вступает в силу с 10 мая 2022 года.

Ранее Нацбанк с той же целью ограничение непроизводительного оттока капитала запретил населению покупать криптовалюту с гривневых счетов.