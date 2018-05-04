NASA успешно испытало на полную мощность компактный ядерный реактор KRUSTY, который планируют использовать для миссий на другие планеты

В самом начале этого года мы рассказывали о Kilopower Reactor Using Stirling Technology (KRUSTY) – весьма многообещающем компактном ядерном реакторе для будущих пилотируемых миссий на другие планеты. Еще в конце года прошли первые испытания прототипа установки KRUSTY, разрабатываемой специалистами NASA, Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, Администрацией по национальной ядерной безопасности (National Nuclear Security Administration, NNSA) и еще несколькими командами. Но то были лишь первые тесты, а сейчас стало известно о проведении масштабных испытаний. Если быть точным, испытания прошли еще в прошлом месяце, но официально сообщили о них только сейчас.

Напомним, этот реактор может генерировать до 10 кВт мощности, работая при этом непрерывно на протяжении 10 лет. То есть, это хоть и маломощный, но очень надежный источник постоянной энергии. К тому же, конструкция KRUSTY допускает возможность объединения нескольких таких реакторов в одну комплексную установку. Причем KRUSTY подходит для самых разных целей. Ранее авторы проекта говорили, что четырех-пяти таких реакторов будет достаточно для обеспечения энергией базы первых марсианских колонистов. Но вернемся к тестам.

Как сообщается, испытания проводились в пустыне в Неваде, а их целью была проверка заявленных на бумаге показателей мощности. В хоте тестов установка работала на полной мощности в течение 20 часов. К слову, установка работает на уране-235 и генерирует электроэнергию путем преобразования тепловой энергии с помощью двигателей Стирлинга. Тепловая энергия подается из ядра к двигателям по натриевым тепловым трубам.

Сами испытания были признаны успешными. Более того, полученные результаты даже превзошли ожидания исследователей. Говоря точнее, установка показала еще более высокие уровни генерации тепловой энергии и стабильно работала даже в экстремальных условиях. Во время испытаний условия, в которых работала система, были максимально близко приближены к реальным условиям в космосе. При этом ученые имитировали различные нештатные ситуации, включая неисправность двигателей или повреждение тепловых трубок. Как сообщается, температура ядра реактора в этом случае повышается максимум на 15 градусов, что не влечет за собой никаких негативных последствий.

Точные габариты компактного реактора KRUSTY не называются, но даже на фото видно, что он достаточно небольшой. К слову, металлическая труба сверху использовалась для имитации условий вакуума, то есть она не является частью конструкции реактора.

Результаты тестов указывают, что установка полностью готова к переходу к следующему циклу – испытаниям в реальных космических миссиях, сначала краткосрочных, а затем длительных экспедициях. Впрочем, никакой конкретики по срокам таких миссий пока нет. Известно, что в ближайшие 18 месяцев исследователи будут заниматься изучением вопросов, связанных с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией этих реакторов в космосе.

Источник: Engadget и NASA