Не прошло и 37 лет: Microsoft добавила в Paint поддержку темной темы (пока только в тестовой Windows 11)

Пользователи графических редакторов любят темный интерфейс программ, концентрирующий внимание на самом редактируемом изображении. Спустя 37 лет после выхода Microsoft Paint присоединился к темной стороне силы.

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Предварительная версия приложения Paint с темным режимом уже доступна для инсайдеров на каналах Canary и Dev, в этом году Paint с темной темой появится у всех пользователей Windows 11. Вместе с обновлением интерфейса редактор получит больше градаций масштабирования, доступных через новое раскрывающееся меню.

Еще на старте Windows 11 Microsoft обещала, что вскоре в приложении Paint появится больше функций, включая темный режим и центрированное полотно. Обновление холста пока не упоминается, но темная тема всё же стала доступной спустя год.

Весна 2023 года стала рекордной по количеству анонсированных новых функций для Windows 11. Microsoft внедрила в операционную систему помощник Copilot, поддержку 7zip и RAR, быстрое принудительное завершение процессов, перенос настроек, синхронизацию с iPhone, нескучные обои и многое другое.

Источник: Microsoft