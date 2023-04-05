Новости Устройства 05.04.2023 в 17:45

Ноутбуки с AMD Ryzen 74xx на Zen 4 можно будет узнать по новой оранжевой наклейке

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Ноутбуки с AMD Ryzen 74xx на Zen 4 можно будет узнать по новой оранжевой наклейке

В новых материалах для партнеров AMD объяснила разницу между мобильными процессорами Ryzen 7000. В них подтверждено, что линейка 7000 с довольно сложной системой наименований объединяет архитектуры Zen2, Zen3, Zen4, RDNA2, RDNA3 и Vega в рамках одной серии. Наиболее ожидаемых ноутбуков с мобильными СPU на архитектуре Zen 4 еще нет в продаже – впрочем, положение скоро изменится.

Курс
Ставай Data Scientist
Якщо тобі потрібен знак, що в житті треба щось змінювати, ось він
Запишіть мене!
cat

AMD Ryzen 70xx Zen 4

AMD предоставила простое руководство для тех, кто ищет реальные потребительские товары, но не особо знаком со спецификациями. Оранжевая наклейка на ноутбуке означает, что его процессор основан на архитектуре Zen 4 (Ryzen 7040/7045), тогда как старая серая наклейка будет указывать на чипы Zen 2 или Zen 3 (Ryzen 7020, 7030 и 7035).

AMD Ryzen 70xx Zen 4

Сейчас практически нет обзоров ноутбуков с Ryzen 704X, но две системы уже протестировал Notebookcheck – на них та самая новая наклейка.

Стратегічний маркетинг.
Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar.
Цікаво

AMD Ryzen 70xx Zen 4

Естественно, выбирать ноутбук для покупки нужно более тщательно, чем по цвету наклейки. Тем не менее новые обозначения позволяют быстро отличить устройства с новейшей архитектурой процессоров AMD и не запутаться.

AMD анонсировала Ryzen 7000 для ноутбуков — с монструозным 16-ядерным Ryzen 9 7945HX, разгоняющимся до 5,4 ГГц

Источник: VideoCardz


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить