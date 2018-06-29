Новый геймплейный ролик Fallout 76 демонстрирует строительство жилища и его защиту от непрошеных гостей

Компания Bethesda опубликовала очередной геймлейный трейлер многопользовательской игры Fallout 76, в котором показаны строительство и оснащение базы, а также последующая её защита как от диких животных и прочих неприятелей.

При строительстве базы можно не только возводить стены и ограждения, но также и автоматизированные системы защиты: пулемётные турели и артиллерийские установки. Впоследствии они пригодятся во время защиты базы от набега врагов. Таким образом, в Fallout 76 имеются элементы жанра Tower Defence. При этом в процессе защиты базы игрок может сам взять в руки оружие и заняться отстрелом непрошеных гостей. Также можно привлечь к защите и своих соседей.

Напомним, игра Fallout 76 является своеобразной предысторией всех игр легендарной серии. Игроку придется самостоятельно решать, сотрудничать с другими выжившими в открытом мире постапокалипсиса или же соперничать с ними за ресурсы. По сюжету, на Земле 2102 год, после ядерной бомбардировки США прошло уже 25 лет и Убежище 76 открывает свои ворота выжившим. Игрокам доступно шесть разнообразных регионов Западной Виргинии, от лесов Аппалачии до Клюквенного болота. Создание персонажа происходит с помощью знакомой системы S.P.E.C.I.A.L., а миссии можно выполнять как в одиночку, так и с друзьями. Ко всему прочему игра позволит строить дома и создавать предметы, что позволит не только построить убежище и запастись припасами, но и, например, открыть магазин для торговли с другими игроками.

Игра Fallout 76 выйдет на платформах Xbox One, PlayStation 4 и ПК 14 ноября 2018 года.