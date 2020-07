Новый браузер Microsoft Edge аварийно завершал работу, если поисковиком по умолчанию в нём был установлен Google

Некоторые пользователи начали жаловаться, что новый браузер Microsoft Edge начал случайным образом аварийно завершать работу, когда пользователь вводит текст в адресную строку. Судя по всему, проблема затрагивает только тех пользователей, у которых Google установлена в качестве поисковой системы по умолчанию.

Проблема начала проявляться примерно в 2 часа ночи 31 июля (по киевскому времени). Она затронула пользователей, работающих на компьютерах под управлением macOS и Windows. Microsoft занялась расследованием этих сбоев. В качестве временного решения рекомендовалось отключить функцию Search Suggestions в настройках через edge://settings/search. Это действительно помогало.

Are you seeing Edge crash when trying to type into the address bar? The team is looking into it! In the meantime, as a workaround, please turn off Search Suggestions here: edge://settings/search. We’ll follow up once we have more!

