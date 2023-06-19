Новости Устройства 19.06.2023 в 13:26

NVIDIA RTX 4090 почти достигла 4 ГГц в разгоне — оверклокер зафиксировал рекордный результат 3930 МГц

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

NVIDIA RTX 4090 почти достигла 4 ГГц в разгоне — оверклокер зафиксировал рекордный результат 3930 МГц

Известному оверклокеру CENS почти удалось достичь частоты 4 ГГц на GPU NVIDIA RTX 4090. Ему не хватило 70 МГц, но это всё равно мировой рекорд. Верхний фабричный порог буста частоты RTX 4090 – 2520 МГц, она известна хорошим разгонным потенциалом. Ранее тому же энтузиасту удалось зафиксировать результат 3,825 ГГц.

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Превысить 3900 МГц удалось на системе с чипсетом Z790, в которую был установлен процессор Intel Core i9-13900K, 32 ГБ памяти DDR5-4300 и видеокарта Colourful iGame RTX 4090 LAB, модификация iGame Vulcan. Естественно, «железо» охлаждалось жидким азотом. Рекордные цифры можно было наблюдать в течение 46 секунд – частота колебалась между 2,63 ГГц и 3,93 ГГц.

NVIDIA RTX 4090

Результат был получен при запуске теста GPUPI – не такого требовательного к аппаратной части, как 3DMark. Считается, что он не использует в полной мере возможности 3D-технологий, как это делают игры или другие синтетические тесты. Это ПО используется в соревновании результатов оверклокеров на ресурсе HWBOT.

NVIDIA RTX 4090

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Источники: Tom’s Hardware, VideoCardz


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