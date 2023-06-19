NVIDIA RTX 4090 почти достигла 4 ГГц в разгоне — оверклокер зафиксировал рекордный результат 3930 МГц

Известному оверклокеру CENS почти удалось достичь частоты 4 ГГц на GPU NVIDIA RTX 4090. Ему не хватило 70 МГц, но это всё равно мировой рекорд. Верхний фабричный порог буста частоты RTX 4090 – 2520 МГц, она известна хорошим разгонным потенциалом. Ранее тому же энтузиасту удалось зафиксировать результат 3,825 ГГц.
First to break the 3900MHz barrier on a VGA🔥
#1 Colorful Geforce 𝟒𝟎𝟗𝟎 𝐢𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐋𝐀𝐁 on LN2 ❄️
🏆 GPUPI 32B @ 3930MHz in 46s🧮https://t.co/SCwZZhlHlc@iGameColorful@NVIDIAGeForce@GeForce_JacobF@VideoCardz@3DCenter_org pic.twitter.com/rJnFXdpCXC
— CENS (@CENSXOC) June 17, 2023
Превысить 3900 МГц удалось на системе с чипсетом Z790, в которую был установлен процессор Intel Core i9-13900K, 32 ГБ памяти DDR5-4300 и видеокарта Colourful iGame RTX 4090 LAB, модификация iGame Vulcan. Естественно, «железо» охлаждалось жидким азотом. Рекордные цифры можно было наблюдать в течение 46 секунд – частота колебалась между 2,63 ГГц и 3,93 ГГц.
Результат был получен при запуске теста GPUPI – не такого требовательного к аппаратной части, как 3DMark. Считается, что он не использует в полной мере возможности 3D-технологий, как это делают игры или другие синтетические тесты. Это ПО используется в соревновании результатов оверклокеров на ресурсе HWBOT.
Эпоха оверклокинга завершилась? Разбираемся актуален ли разгон в современных реалиях
Источники: Tom’s Hardware, VideoCardz