NVIDIA RTX 4090 почти достигла 4 ГГц в разгоне — оверклокер зафиксировал рекордный результат 3930 МГц

Известному оверклокеру CENS почти удалось достичь частоты 4 ГГц на GPU NVIDIA RTX 4090. Ему не хватило 70 МГц, но это всё равно мировой рекорд. Верхний фабричный порог буста частоты RTX 4090 – 2520 МГц, она известна хорошим разгонным потенциалом. Ранее тому же энтузиасту удалось зафиксировать результат 3,825 ГГц.

First to break the 3900MHz barrier on a VGA🔥

#1 Colorful Geforce 𝟒𝟎𝟗𝟎 𝐢𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐋𝐀𝐁 on LN2 ❄️

🏆 GPUPI 32B @ 3930MHz in 46s🧮https://t.co/SCwZZhlHlc@iGameColorful@NVIDIAGeForce@GeForce_JacobF@VideoCardz@3DCenter_org pic.twitter.com/rJnFXdpCXC

— CENS (@CENSXOC) June 17, 2023