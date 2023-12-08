NVIDIA выпустит RTX 4090D для Китая: урезанный чип, частоты и TDP за те же $1599 – инсайдеры

NVIDIA находится на завершающей стадии создания GeForce RTX 4090D (Dragon) для рынка Китая, как указывает достаточно надежный осведомитель MEGAsizeGPU. Ожидается, что карта будет выпущена в следующем году и будет иметь урезанный процессор AD102-250 и характеристики для соответствия экспортным критериям США.

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Chinese Gamers Rejoice! NVIDIA’s Bringing Its Flagship Gaming GPU Back With The GeForce RTX 4090 D 🟢»D» To mark the Chinese Year of the Dragon (2024)

🟢New AD102 SKU with cut-down specs

🟢Fully complies with US policies https://t.co/cq8suuwGJn https://t.co/cq8suuwGJn — Hassan Mujtaba (@hms1193) November 29, 2023

Из-за экспортных ограничений США на высокопроизводительные ускорители на основе графических процессоров в Китай сейчас невозможна поставка карт на основе AD102-300. Запрет на экспорт RTX 4090 вступил в силу в середине ноября, в октябре видеокарта была внесена в список запрещенных. Китайские партнеры NVIDIA накопили запас графических процессоров AD102, но они заканчиваются.

4090D

AD102-250 — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) November 30, 2023

В ответ на эти ограничения NVIDIA создает новый чип со схожими, но не идентичными характеристиками. Ожидается, что урезанный AD102 будет иметь уменьшенное количество ядер CUDA. Источники говорят о базовой тактовой частоте 2280 МГц (да, это увеличение) и бусте до 2520 МГц. Также возможно уменьшение TDP.

4090D is on track, with no delay. More Spec：

Base clock 2280 (higher than 4090)

Boost clock 2520 (same as 4090) — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) December 6, 2023

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Вероятно, карта сохранит конфигурацию 24 ГБ GDDR6X, но конкретные детали, такие как частота памяти и TDP, еще не определены. Очевидно, что NVIDIA намерена оставаться максимально близкой к оригинальным спецификациям, чтобы обеспечить работоспособность производственных линий для новой видеокарты.

Интересный вопрос состоит в том, насколько скорой будет RTX 4090D по сравнению с будущей RTX 4080 SUPER. Основное отличие будет в памяти, поскольку ожидается, что RTX 4090D будет иметь те же 24 ГБ. Ожидается, что RTX 4080 SUPER будет иметь меньше 16 ГБ, не говоря уже об очевидной разнице между GPU AD102 и AD103.

Также NVIDIA может применить более строгие ограничения на разгон, чтобы предотвратить выход партнеров из платы за пределы спецификаций. Это гарантирует, что ни одна видеокарта RTX 4090D снова не попадет в лимит вычислительной мощности 4800 TOPS.

Согласно предварительным сообщениям, запуск RTX 4090D запланирован на январь. NVIDIA проведет специальное событие для презентации RTX 40 SUPER на CES 2024, однако неизвестно, будет ли RTX 4090D официально представлен или тихо выпущен исключительно для китайского рынка. Также известно, что NVIDIA не изменит рекомендованную цену RTX 4090, то есть она составит 12 999 юаней или $1599.

Источники: VideoCardz, Wccftech